Индекс самоизоляции в Саратове 1 мая: 2,8 балла
Сегодня, 1 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 13:10 составляет 2,8 балла.
Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию.
Среди городов с населением выше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Тольятти. В лидерах списка Махачкала (3,7), Рязань (3,3).
В миллионниках жители примерно также соблюдают самоизоляцию. Индекс в Москве составляет 3,6 балла, в Санкт-Петербурге 3,3 балла. В Новосибирске столько же, сколько и в Саратове — 2,8 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU