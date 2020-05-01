Субсидия на зарплату работникам из-за коронавируса: как получить

1 Май 2020 2020-05-01T12:46:16+03:00

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ФНС с 1 мая запускает специальный сервис для выплаты субсидий.

- Поддержка предоставляется в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года, — уточнили в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Число работников для получателя субсидии будет определяться на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме СЗВ-М («Сведения о застрахованных лицах»). Срок сдачи СЗВ-М - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Поэтому налогоплательщиков призывают как можно раньше сдать отчет.

Для получения денег необходимо соответствовать критериям: состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта, указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей.

Поддержку не получат те, кого исключают из ЕГРЮЛ, ликвидируемые предприятия, а также банкроты. У кого есть недоимка по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) на 1 марта.

Важный критерий — не увольнять более 10% сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должна составлять не менее 90% от этого показателя в марте.

В случае соответствия этому перечню нужно направить заявления в налоговый орган по месту нахождения организации или предпринимателя. По телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или на почту. Деньги положены предпринимателям, которые подходят под критерии, но не имеющие работников. Они получат выплату в размере МРОТ на себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU