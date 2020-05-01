Самоизоляция в Саратове: чиновники смогут составлять протоколы на нарушителей
Опубликовано постановление об утверждении перечня должностных лиц, которые могут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции в Саратовской области.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Документ, подписанный губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, действует до 31 декабря 2020 года.
В списке есть сотрудники министерств: экономического развития, транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также государственной жилищной инспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU