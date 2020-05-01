Самоизоляция в Саратове: чиновники смогут составлять протоколы на нарушителей

1 Май 2020 2020-05-01T08:34:32+03:00

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Опубликовано постановление об утверждении перечня должностных лиц, которые могут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции в Саратовской области.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Документ, подписанный губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, действует до 31 декабря 2020 года.

В списке есть сотрудники министерств: экономического развития, транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также государственной жилищной инспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU