Певица Валерия попросила жителей Саратовской области соблюдать режим самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T18:48:48+03:00

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Певица Валерия, уроженка Аткарска, поздравила жителей Саратовской области в соцсетях с праздниками и попросила соблюдать режим самоизоляции.

- Я знаю, что в Саратовской области увеличивается число заболевших коронавирусом. В данной ситуации Здоровье каждого - в ваших собственных руках. Пожалуйста, оставайтесь дома! Конечно, хочется выехать на природу и встретиться с друзьями, но лучше от этого всего воздержаться! — призвала она.

Певица обратилась к гражданам с просьбой оставаться дома, несмотря на хорошую погоду, и ограничить свои контакты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776616" frameborder="0"></iframe> Певица Валерия призвала жителей Саратовской области соблюдать самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU