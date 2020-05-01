Певица Валерия попросила жителей Саратовской области соблюдать режим самоизоляции
Певица Валерия, уроженка Аткарска, поздравила жителей Саратовской области в соцсетях с праздниками и попросила соблюдать режим самоизоляции.
- Я знаю, что в Саратовской области увеличивается число заболевших коронавирусом. В данной ситуации Здоровье каждого - в ваших собственных руках. Пожалуйста, оставайтесь дома! Конечно, хочется выехать на природу и встретиться с друзьями, но лучше от этого всего воздержаться! — призвала она.
Певица обратилась к гражданам с просьбой оставаться дома, несмотря на хорошую погоду, и ограничить свои контакты.
Певица Валерия призвала жителей Саратовской области соблюдать самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU