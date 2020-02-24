2020-02-24T16:31:51+03:00
Происшествия

Слабонервным не смотреть: бродячий пес растерзал кота рядом с детским садом [18+]

Жители требуют у властей цивилизованной защиты от стай бродячих собак [фото]
Екатерина Семенова
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Фото из InstagramФото из Instagram
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В районе бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове жителей терроризируют бродячие собаки.

В соцсети Instagram пользовательница под ником Mars описала вопиющий случай. Утром в понедельник, 24 февраля, бродячие псы растерзали во дворе дома кошку. ЧП случилось во дворе дома на улице Аэропорт, в районе детсада №131 и поликлиники №11.

Напомним, этот район не раз становился местом шокирующих событий. Поблизости была убита Лиза Киселева, а в доме на улице Квартал Аэропорт отчим отрезал голову младенцу.

Теперь опасность пришла со стороны бродячих животных.

- Слабонервных прошу не смотреть!! Сегодняшнее утро сделало наш день! Это просто какая жесть, друзья! Как так получается, что стая бродячих псов орудует уже вторую неделю в нашем дворе?! Уже стали нападать на других животных (кошек), как на этой фотке и питаться ими(( Да, это жизнь, борьба за выживание, как правильно выразиться! НО! Вопрос! Как поступать жителям в такой ситуации? Кто защитит нас, домашних животных от бродячих, голодных и злых собак?! – задается вопросом автор поста, которая ведет его от имени своей собаки.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

При этом автор отмечает, что не одобряет жестокие способы борьбы с бродячими собаками.

- «Доброжелатели» местные не далекие умом начнут борьбу с собаками своими «гуманными» способами, такими как травля, расстрел и т.п. И, пострадают не только уличные, но и наши домашние любимцы! Так как могут съесть то, чем будут травить уличных собак! А это в скором времени может начаться, – считает она.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Видео, которое сделала автор поста, редакция не выкладывает из соображений этичности.

Женщина призывает дать ответ главу Саратова Михаила Исаева. В частности, ее интересует, есть ли в городе службы по вопросу бездомных животных.

Пост собрал немало комментариев, авторы которых негодуют по поводу численности бродячих собак в Саратове. Эта проблема особенно остро встала с конца прошлого года, когда МУП «Дорстрой» прекратил отлов собак. Практически ежедневно горожане жалуются на большие стаи псов, многие из которых, по словам очевидцев, ведут себя агрессивно.

При этом с 1 января вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Они обязаны содержаться в приютах. Однако в Саратове такого не существует. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин также возмутился ситуацией в Саратове. Он призвал строить современные приюты в каждом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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