2020-02-14T12:50:58+03:00
Общество

Названы два варианта решения проблемы бродячих собак в Саратове

«Убивать нельзя стерилизовать»
Дарья Вострикова
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Бродячих собак убивать запрещено, но и с нападениями на людей надо что-то делатьБродячих собак убивать запрещено, но и с нападениями на людей надо что-то делатьФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 14 февраля, на заседании в Общественной палате региона представитель прокуратуры Александр Зубрилов подвел черту под обсуждением вопроса с бродячими собаками.

Глава комитета горадминистрации Геннадий Свиридов предложил помещать их в вольеры и отметил, что приюты можно «раздувать» до бесконечности — на 100, на 1 тыс. собак — но будет «как с МММ — система рухнула, и это все рухнет». Представитель общественного совета Энгельса сказали, что в их городе как раз их 1,5 тыс. и как жить? Прозвучали предложения — выдергивать собакам зубы, стерилизовать их самим.

Представитель прокуратуры Александр Зубрилов отметил — появился федеральный норматив, там написано, что нельзя уничтожать собак, только агрессивных. Закон предлагает: или в приют их, или выпуск организовать, а обсуждать это можно много. Есть и ситуации когда собаку якобы стерилизовали, а на самом деле нет. Их нужно разбирать отдельно.

Главная проблема — финансы. Отлова нет, как и стерилизации — вопрос задается уже к городским властям. Население не понимает, как обеспечить безопасностью себя и детей.

Общественник Андрей Крупин отметил, что представители городской администрации ведут себя так, будто живут не здесь, не проявляют активность по решению проблемы.

- Получается, что люди остаются одни со своей проблемой. Нападает собака, и ее убьет человек — на него накинутся зоозащитники. А он бы проиграл — написали бы в некрологе и все, — заметил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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