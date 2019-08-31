В Саратове отчим отрубил голову новорожденному ребенку
В Саратове отчим отрубил голову новорожденной девочке.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», жуткая трагедия разыгралась в Кировском районе, в доме на улице Аэропорт.
По предварительной версии, 38-летний отчим решил избавиться от двухмесячного ребенка, но причины пока не установлены.
Якобы он отрубил ей голову и спрятал останки на чердаке жилого дома.
Известно, что матери ребенка 36 лет.
В настоящее время подозреваемый задержан. На месте ЧП работают следователи, в том числе руководство регионального СУ СКР и прокуратуры под руководством прокурора области Сергея Филипенко. А также сотрудники полиции, под руководством начальника УМВД города Саратов Андрея Чепурного. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Официально СУ СКР пока не дает комментариев, обещая сообщить имеющуюся по делу информацию позднее.
UPD:
Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.
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ИСТОЧНИК KP.RU