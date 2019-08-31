2019-08-31T20:07:42+03:00
Происшествия

В Саратове отчим отрубил голову новорожденному ребенку

Труп он спрятал на чердаке
Екатерина Семенова
Поделиться:
Тело ребенка отчим спрятал на чердакеТело ребенка отчим спрятал на чердаке
Изменить размер текста:

В Саратове отчим отрубил голову новорожденной девочке.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», жуткая трагедия разыгралась в Кировском районе, в доме на улице Аэропорт.

По предварительной версии, 38-летний отчим решил избавиться от двухмесячного ребенка, но причины пока не установлены.

Якобы он отрубил ей голову и спрятал останки на чердаке жилого дома.

Известно, что матери ребенка 36 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан. На месте ЧП работают следователи, в том числе руководство регионального СУ СКР и прокуратуры под руководством прокурора области Сергея Филипенко. А также сотрудники полиции, под руководством начальника УМВД города Саратов Андрея Чепурного. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Официально СУ СКР пока не дает комментариев, обещая сообщить имеющуюся по делу информацию позднее.

UPD:

Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове семилетний ребенок покончил с собой: Отчим пытал мальчика и сексуально издевался

Родители семилетнего мальчика предстанут перед судом

(подробнее)

Убийство семилетнего Саши Родина: отчим снимал пытки мальчика на телефон

Об этом подсудимым рассказал суду совершенно спокойно - как о самом рядовом событии

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Один человек погиб и трое ранен ы в ДТП под Калининском
Возбуждено дело об убийстве младенца в Саратове
День города в Энгельсе посетили 80 тыс. человек
Радаев: Ремонт проспекта Кирова нужно вести день и ночь
На «Локомотиве» идут репетиции церемонии открытия чемпионата мира
В Саратове возобновлен автобусный маршрут №38
Трагедией завершились поиски пропавшего без вести в Балакове мужчины
В Марксе в сгоревшей квартире нашли тело женщины
Велошеринг вновь в Саратове
Мэр Саратова первым пришел на помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке
В перевернувшейся иномарке на трассе под Саратовом погибла женщина
В Энгельсе женщина незаконно взяла кредит на плиту и линолеум
В Энгельсе автобус сбил 80-летнего велосипедиста
Трамваи №11 в Саратове встали из-за залома пантографа
Двое подростков в Саратове украли мороженое на 14 тыс. рублей
Мужчина на мопеде протаранил ограждение дорожных работ под Шиханами
Последний день лета в Саратовской области будет теплым
Под Энгельсом горела нефть
Окружной избирком Заводского района выявил нарушения у одного из кандидатов
Найдено тело последнего рыбака из перевернувшейся под Балаковом лодки
Под завалами крыши подшипникового завода в Саратове не нашли людей
Площадь обрушения на Саратовском подшипниковом заводе — 500 кв. м
В Саратове перестанет работать сайт правительства