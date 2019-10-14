Как искали Елизавету Киселёву в Саратове: откровения волонтера

Волонтер Ксения Полежаева, работающая адвокатом, рассказала в соцсети о своих впечатлениях и наблюдениях по итогам поисков пропавшей Елизаветы Киселёвой. В них Ксения принимала личное участие.

Напомним, ученица 3А класса школы №73 Елизавета пропала 9 октября. Ее поиски, в которых участвовали тысячи людей, велись в Саратове почти двое суток. Поздно вечером 10 октября стало известно, что задержан 35-летний Михаил Туватин, который признался в убийстве девочки и показал гараж, где спрятал тело. После этого в городе вспыхнули стихийные акции — искавшие девочку люди потребовали от полиции выдать им убийцу.

Тысячи людей впали в оцепенение после того, как узнали об убийстве ЛизыФото: Ольга Симонова

Ксения Полежаева вспоминает: когда представители волонтерского отряда «Лиза Алерт» вышли к людям и сообщили о прекращении поисков, ее группа ждала «маршрут». Это распределение участков на местности, или же «квадратов», где нужно клеить объявления, прочесывать помойки и подвалы, любые места, где может быть обнаружен живой человек или тело.

В поисках принимали участие молодые людиФото: Ольга Симонова

- Двое суток эти ребята были заняты поисками. Обнаружили портфель ребенка, колготки, детский лифчик. Стояла задача найти девочку, найти живой. Несли какое-то неимоверное количество скотча для расклейки объявлений, — вспоминает Ксения.

Кофе для не спавших сутки людей был необходим настолько сильно, что когда она предложила термос девочке-волонтеру, та тут же позвала подругу, чтобы поделиться, будто не веря своему счастью.

Штабом поисков руководили представители отряда "Лизы Алерт"Фото: Ольга Симонова

- Нереальная толпа, более тысячи человек, из которой большая часть — это молодежь, все они только что искали девочку в таких местах, о существовании которых нормальный человек даже не подозревает. Мы очень хотели найти Елизавету живой, хотя мозгами понимали, что шансов нет. Но сердцем еще надеялись. И когда нам сообщили о ее смерти волонтеры… Знаете, я никогда не видела огромной толпы, пришедшей в такое состояние. Эти гаражи, где все произошло, они находились рядом с 24-й школой, где был штаб поисков во второй день. Люди молодые, горячие, они ринулись туда, но по их лицам было видно — они не совершат самосуд, — уверена Ксения.

По ее мнению, там в этот час собрались не какие-то опьяненные, а вполне адекватные люди. Их общим чувством было скорее оцепенение, в гаражах стояла толпа разочарованных молодых людей, миллениалов, поколения конца 90-х и начала 2000-х.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737223" frameborder="0"></iframe> Волонтер рассказывает о том, как искали Лизу Киселеву.

От редакции: Многие наверняка не согласятся с Ксенией. Видео, как люди закидывают камнями полицейский автомобиль, где они думали везут подозреваемого, говорит о другом.

- Если бы каждый из тех, кто там был, только дотронулся до этого .... он бы умер от боли, написал в соцсетях другой участник розысков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737201" frameborder="0"></iframe> Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

По мнению Ксении Полежаевой, у молодежи к моменту, когда стало известно о гибели девочки, просто накопилась психологическая усталость, сдали нервы, увеличилось во много раз разочарование во всем. Но палачей, готовых растерзать убийцу Лизы, среди них не было. Она считает, что убивать Туватина люди не стали бы.

Ксения рассказала, что объясняла ребятам, как ведется следствие. Как юрист, она пояснила, что еще днем 10 октября, когда подозреваемый был уже задержан, людям не сообщили об этом и о нахождении тела погибшей Лизы не из-за недоверия, а потому, что нужно произвести следственные действия. При этом молодежь задавала ей вопросы, на некоторые из которых адвокат даже не знала, как ответить.

Ксения отметила, что на поиски ребенка приехали очень много молодых людей, таких «бабушек, как она», в возрасте 40 лет, было достаточно мало.

Люди ждали часами, чтобы получить задание на поискФото: Ольга Симонова

После того, как от гаражей под прикрытием слезоточивого газа из толпы уехал полицейский автомобиль, где, как думали люди, находился подозреваемый, большая часть людей ринулась к УВД Саратова. Остановить их, объяснить, что в этом нет смысла, не получалось.

Через некоторое время к собравшимся вышел представитель полиции. Молодые люди вполне адекватно задавали ему вопросы, и получали такие же ответы, это был нормальный диалог, а «не судный день», утверждает Полежаева.

- Неимоверно жалко девочку и родителей, — заметила она.

От редакции: Даже в скорбный день прощания с Лизой, когда сотни людей пришли на отпевание к храму и потом на кладбище, были те, кто вспоминал о ее убийце. И мысли эти были о справедливом возмездии.

Ксения заметила, что у нее после этих событий появилось чувство душевного опустошения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737532" frameborder="0"></iframe> Саратовцы переживают как личную трагедию смерть Лизы Киселевой.Закончилось прощание с Лизой Киселевой в храме (c) RuptlyЕкатерина СЕМЕНОВА

- Словно ты выпил все коктейли в баре, хотя на самом деле это было много чашек кофе. Опустошение невероятное, такое два раз в жизни было. Первый — несколько лет назад, когда пьяный ублюдок, который так хорошо справил 9 мая, что 10-го опохмелился и задавил мою подругу с дочерью на пешеходном переходе. Хотя тогда мне было менее страшно, — вспоминает Ксения.

Женщина рассказала, что открыла для себя воочию другую сторону жизни — выяснилось, что люди в одном городе живут очень по-разному.

В Саратове, в частности, она увидела много мест, где живут бомжи. Так, поисковики обнаружили целую колонию людей, которые, как в постапокалиптических фильмах, живут на заброшенном заводе. А еще Ксения выяснила, что в городе есть очень много открытых подвалов, куда нельзя заходить в одиночку.

- Я очень удивилась наставлениям волонтера — лезть в проемы не в одиночку, а чтобы несколько человек спустилось, а кто-то еще остался снаружи… Этого же не может быть?

Еще в заброшенном коллекторе ребята нашли бедолагу, который поселился там вместе с мебелью и своей кошкой.

Это ужасно и мы этого не видим, — отметила волонтер.

Ксения прокомментировала обсуждаемую после гибели Лизы Киселевой идею о смертной казни убийц и насильников: четкого мнения у нее нет. То есть, эта мера нужна, но ведь есть самооговоры и другие случаи, которые могут привести к тому, что могут быть казнены не те люди.

На похороны Елизаветы Киселевой пришли тысячи людей, в том числе, кто безуспешно искал ее двое суток

Кроме того, Ксения Полежаева в своем выступлении призвала горожан не осуждать молодежь, которые по-своему наивные, но адекватные и горячие сердцем, максималисты.

- Кто был рассудителен в 18 лет? Таких людей нет.

- Не помню у кого читала — почему к старости выцветают глаза у людей? Потому что мы в возрасте можем краски притушить, а они — молодежь — не умеют, — заметила адвокат и волонтер Ксения Полежаева.

Ксения Полежаева. Фото соцсетей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратов простился с убитой Лизой Киселёвой: «Эта трагедия всех всколыхнула»

В последний путь погибшую девочку проводили тысячи горожан [фото, видео]

Могила Елизаветы Киселёвой в Саратове превратилась в холм из мягких игрушек

Тысячи саратовцев пришли проводить убитую девочку в последний путь [фото]