В Саратове насчитывается около 3,5 тыс. бродячих собак

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:01:44+03:00

За 2019 год более 500 отловили, 400 из них раздали в добрые руки

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Сегодня, 13 февраля, на заседании Общественной палаты Саратовской области председатель комитета горадминистрации Геннадий Свиридов рассказал о количестве бездомных собак в Саратове.

У него спросили: «если в Энгельсе таких животных 1,5 тыс. особей, значит в Саратове — 4,5 тыс.?»

Геннадий Свиридов сказал, что в городе сегодня порядка 3,5 тыс. бездомных собак. В прошлом году раздали 400 голов, отловили 500.

Общественник Андрей Крупин посчитал, что если одна собака приносит 3-4 щенка, это гигантские масштабы. Необходимо проводить стерилизацию, снизить популяцию. Нужно довести ее до такой, как в городах Европы — ни одной бродячей собаки.

Людмила Абушаева, содержательница приюта «Верность», рассказала, откуда берутся новые животные на улице. «Коробочники» берут себе собак и кошек, а если за ними никто не приходит — выбрасывают. Люди съезжают на новые квартиры из аварийного жилья, а животных, с которыми они прожили в своих старых бараках, бросают. Выкидывают «уже немодных» хаски и маламутов. Остаются на улице собаки и кошки также от прикорма у дачников, которые на зиму бросают животных.

ИСТОЧНИК KP.RU