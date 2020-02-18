В Саратовской области планируют строить приюты для собак по новым проектам

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:34:32+03:00

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На заседании актива Энгельсского района Саратовской области сегодня, 18 февраля, обсудили проблему безнадзорных собак.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такой вопрос прозвучал в адрес главы района Дмитрия Тепина.

По словам чиновника, будет расширен приют «Верный друг». Там увеличат количество вольеров, будет организован ветеринарный пункт для операций по стерилизации в том числе.

В плане стоит отлов около тысячи собак в год. Однако при том, что на улицах живет порядка 4-5 тыс. псов, это не решит проблему кардинальным образом.

Руководитель Управления ветеринарии Алексей Частов отметил, что для решения проблемы необходимы приюты. Уже близок завершению проект легковозводимого сооружения. Это позволит цивилизованно разобраться с ситуацией. Кроме того, он отметил, что сейчас по улицам бегает много собак, которые имеют хозяев. Они также собираются в стаи, хотя такого быть не должно Частов заявил, что будет решаться этот вопрос с привлечением органов полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761586" frameborder="0"></iframe> Алексей Частов рассказал о строительстве приютов для безнадзорных собак.

ИСТОЧНИК KP.RU