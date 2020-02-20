Частов: Отлов бродячих собак может начаться в ближайшее время

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:48:50+03:00

Содержать животных должны в приюте, а после стерилизации выпускать на волю

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На пресс-конференции 20 февраля главный ветврач Саратовской области Алексей Частов рассказал о законе об ответственном обращении с животными

- Тема бродячих собак — мы в этой теме живем. С 1 января закон об ответственном обращении с животными вступил в силу. Они должны быть не в городской среде, а помещены в приют — осмотрены, привиты, стерилизованы и закон предусматривает их выпуск в среду. Чтобы он заработал, надо принять определенные законодательные акты, первый из них вышел — о правилах отлова животных, — рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов.

Он отметил, что происходит адаптация закона и предположил, что старт отлова будет дан в ближайшее время.

Определено финансирование на год, цифра может быть изменена в течение года — будут смотреть по ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU