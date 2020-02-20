Частов: Отлов бродячих собак может начаться в ближайшее время
На пресс-конференции 20 февраля главный ветврач Саратовской области Алексей Частов рассказал о законе об ответственном обращении с животными
- Тема бродячих собак — мы в этой теме живем. С 1 января закон об ответственном обращении с животными вступил в силу. Они должны быть не в городской среде, а помещены в приют — осмотрены, привиты, стерилизованы и закон предусматривает их выпуск в среду. Чтобы он заработал, надо принять определенные законодательные акты, первый из них вышел — о правилах отлова животных, — рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов.
Он отметил, что происходит адаптация закона и предположил, что старт отлова будет дан в ближайшее время.
Определено финансирование на год, цифра может быть изменена в течение года — будут смотреть по ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU