Топ самых странных новостей в Саратовской области на неделе 5–11 октября 2020 года

Министр Олег Костин пообещал худеть, но теперь уже - как справится с коронавирусом Фото: Александр Уриевский

Ушли от нас очередные семь дней недели, а вместе с ними и череда событий разного покроя. «КП-Саратов» предлагает вспомнить те, которые нас удивляли и заставляли вздыхать с разными эмоциями.

Кавалерийское отделение батальона местного полка ППС пополнилось пятью новыми конями. Животных купили в Воронеже за 1 млн 50 тыс. рублей. Зовут новых сотрудников полиции Ливан, Ложкарь, Пионер, Бунт и Затяжной. Их научат разгонять несанкционированные митинги и демонстрации. Не все людям животных притеснять. Впрочем, пока коняги с наездниками патрулируют лесопарковые зоны, где тяжело проехать на машинах, гоняют поджигателей и кладменов и принимают грязевые ванны для профилактики сухости копыт. Это не шутка.

Росгвардейцы на прошедшей неделе ко всем спешили на помощь. Сотрудники спасли пенсионера, лежащего без сознания на улице с сердечным приступом, и оказали поддержку в реабилитации попавшего под колеса автомобиля щенка. Это странные новости, потому что добрые. Отвыкли от таких люди.

Зато привыкли к другим — о телефонных мошенниках. Они на прошлой неделе попытались обмануть очередного пенсионера. Но, внезапно, не вышло. Старик не поддался и получили нехорошие люди от ворот поворот. Мужчина даже пошел в полицию и написал заявление. Там-то и выяснилось, что дедок не спроста такой бдительный: накануне он уже перевел 363 тыс. рублей неизвестным людям. Те пообещали большую компенсацию за ранее приобретенные лекарства, но нужно было оформить страховку. В общем, пенсионер лишился всех своих «гробовых», поэтому новым мошенникам перевести уже ничего и не мог.

Неистребима фантазия романтиков с большой дороги. Они всюду. На прошлой неделе была раскрыта очередная мошенническая схема с аварийным жильем. Дело было так. Жительница Саратова приобрела квартиры в ветхом доме. При содействии члена жилищной комиссии в Заводском районе, чиновников администрации, а также бюро технической экспертизы она подделала документы о площади и характеристиках трех помещений. Впоследствии комитет по архитектуре согласовал перепланировку помещений, что сделало даму обладательницей сразу 20 квартир. Женщина продала их как отдельные, а новые владельцы встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом чиновники не приняли во внимание, что аварийное жилье не подлежит перепланировке и предоставили собственникам 20 квартир вместо трех. Общая сумма ущерба бюджету составила 10,7 млн рублей. Интересно, кто-нибудь «сядет» или провинившегося просто поругают и в качестве меры воздействия пересадят с одного кресла в другое?

Все хотят заработать быстро — и чиновники, и школьники. На ушедшей неделе выяснилось, что один предприимчивый 17-летний юноша взламывал аккаунты женщин в соцсетях, похищал их интимные фото, а затем шантажировал, обещая выложить интересные снимки в интернет на всеобщее обозрение. А еще он переписывался с дамами в мессенджерах. Под предлогом встречи и грядущего свидания, анонимный романтик просил прислать ему откровенные фотографии. Что было дальше и так понятно. У последней жертвы он выманил 212 тыс. рублей, но девушка сдала негодяя полиции. Парня задержали. Кто в этой истории дурак — большой вопрос. Правило «все, что есть в интернете, есть у всех» еще никто не отменял. Даже если sex-фотосессия загружена в супернадежный аккаунт с суперсложным паролем.

Но нельзя назвать женщин полными простофилями, они ведь способны и лошадь на скаку остановить и коня железного увести. Так и произошло на минувшей неделе. Две подруги и 36-летний мужчина выпивали. Последний выключился, а когда проснулся, не обнаружил на месте своей «семерки». Полиция позже выяснила, что угнали машину, точнее взяли покататься, именно 25 и 30-летняя собутыльницы. Тачку в итоге нашли в исправном состоянии. Что подтверждает — женщины действительно более аккуратные водители. Даже изрядно приняв на грудь.

Чуть меньше повезло другому саратовскому водителю. На ушедшей неделе его иномарку залило бетоном со стройки. Раствором также испачкали тротуар. ЧП случилось на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти, самый центр, бывший ЖСК «Буй». Словом, все в лучших традициях голливудского кино: злодеи наступают, а супергерой поливает их смертельно опасной жидкостью. Или крановщик просто дал маху и полил все вокруг раствором. В этой истории нет трагедии, но есть грустный итог для владельца машины, которому придется оттирать бетон от кузова и полировать его.

Завершая тему с необычными ДТП, напомним вечернюю аварию на улице Большая Затонская в Саратове. Там автомобиль каршеринга протаранил стену, водитель госпитализирован. Дело в том, что машина врезалась в толстую стену из камней, которую перед домом №100 возвели тут владельцы буквально накануне. Их можно понять — здание стоит на резком повороте с Большой Затонской на Большую Сеченскую, в гору, в сторону Юбилейного, трафик здесь приличный, любят и погонять ночью, и врезаются в дом иногда. Решили установить баррикаду перед домом. Сработало, практически сразу.

А еще необычно было видеть, как министр здравоохранения Олег Костин публично решил перейти на здоровое питание. На личной странице в соцсети Instagram на прошлой неделе Костин опубликовал видео, в котором пообещал выкладывать фотографии всего съеденного.

- А мои друзья будут мне говорить: «Как тебе не стыдно!». Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть, — заявил министр.

Руководитель саратовского Минздрава всегда с юмором относился к своей тучности, а теперь и вовсе предложил всем следить за процессом похудения. Смело. Удачи. Наблюдаем. Пока фоток еды так никто и не дождался, может, потому, что еще через пару дней Костин рассказал, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Министр ушел, губернатор вышел. Работаем.

Вообще коронавирус на минувшей неделе сразу пару раз поставил рекорд по суточной заболеваемости в Саратовской области. Если ранее 142 было рекордным числом в конце мая и долго таким оставалось, то теперь новая печальная планка преодолена — 149 заражений в сутки. На фоне общероссийской и мировой статистики, это не удивительно. Изумляет другое — при аналогичных цифрах в регионе действовали самые жесткие ограничения, собирались вводить пропуска на передвижения по городу, были закрыты все места массового скопления людей, кроме продуктовых магазинов. А сейчас — нет. То есть, так можно было?

Коронавирус разрастается, как пожар. После почти двух месяцев без дождей увеличиваются вполне реальные пожары в Саратовской области. В выходные полыхали одновременно минимум четыре. В Аткарском районе введено чрезвычайное положение, туда направлена дополнительная помощь МЧС. Удивительно здесь то, что не скрывают масштабов. Впрочем, возможно, мы просто не все знаем.

И под занавес. Представители областного ЗАГС на прошлой неделе назвали самые необычные имена, которыми нарекали маленьких саратовцев в сентябре: Офелия, Феликс, Рианна, Сократ, Адель, Никон. Стоило бы как-нибудь необычно назвать и героиню нового обширного граффити на доме по улице Советская. Например, Надежда или Вера.

Они нам очень понадобятся в ближайшее время.