В Саратове иномарку залили бетоном со стройки

Машина оказалась залита бетоном. Кадр из видео Алексея Жирухина

В Саратове бетоном со стройки залило иномарку.

Об этом «КП-Саратов» рассказал очевидец, который сам едва не попал под «бетонный дождь».

ЧП случилось на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти. Как написал в группе «Типичный Саратов» пользователь Алексей Жирухин, со строящегося многоэтажного дома пролился бетон. Теперь тротуар залит цементом и щебнем. Также испачкан припаркованный автомобиль Audi.

Под постом комментаторы обсуждают ситуацию. Некоторые отметили, что с покрытия автомобиля смыть бетонную смесь будет весьма проблематично.

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