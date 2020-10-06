В Саратове иномарку залили бетоном со стройки

Машина оказалась залита бетоном. Кадр из видео Алексея Жирухина
В Саратове бетоном со стройки залило иномарку.
Об этом «КП-Саратов» рассказал очевидец, который сам едва не попал под «бетонный дождь».
ЧП случилось на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти. Как написал в группе «Типичный Саратов» пользователь Алексей Жирухин, со строящегося многоэтажного дома пролился бетон. Теперь тротуар залит цементом и щебнем. Также испачкан припаркованный автомобиль Audi.
Под постом комментаторы обсуждают ситуацию. Некоторые отметили, что с покрытия автомобиля смыть бетонную смесь будет весьма проблематично.
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