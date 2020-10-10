Hyundai каршеринга протаранил кирпичную стену в Затоне

Автомобиль врезался в стену Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 9 октября на улице Большая Затонская в Саратове автомобиль каршеринга протаранил стену.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 22:35 напротив дома №100.

За рулем автомобиля Hyundai сидел 41-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлениям и допустил наезд на кирпичную стену. Водитель был госпитализирован.

Водитель был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

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