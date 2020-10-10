Коронавирус в Саратове: Заражение выявлено у 149 человек

Сразу 149 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще больше зараженных коронавирусом жителей Саратовской области выявлено за сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 10 октября стало известно о 149 случаях заражения.

Всего сейчас в регионе лабораторно зарегистрировано 16 853 случая заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 92 человека, а в общей сложности — 11 480 человек.

Новые заболевшие выявлены преимущественно в Саратове — 84. В Балаковском районе — 11, в Энгельсском — семеро. Еще в 20 районах — по четыре и менее.

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