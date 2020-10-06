В Саратове 17-летний школьник шантажировал женщин их интимными фотографиями и зарабатывал сотни тысяч рублей

Девушки в Саратове сами отправляли интимные фото вымогателю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове полиция вычислила и задержала 17-летнего вымогателя. Учащийся одного из учебных заведений города наладил систему шантажа женщин их интимными фотографиями.

Все началось с того, что в полицию Кировского района обратилась студентка одного из вузов города. Ранее неизвестный взломал ее аккаунт в соцсети и получил доступ к личным интимным фото девушки. Угрожая публикацией он потребовал выкуп — 212 тыс. рублей. Девушка деньги перевела, но потом рассудила, что это не дает гарантии безопасности и вымогателя лучше найти. Для этого она обратилась к правоохранителям.

Полицейские вычислили 17-летнего школьника, который стоял за кражей интимных фото девушки. Свою вину он уже признал. При этом выяснилось, что это была далеко не единственная жертва вымогателя. Правда, в отличие от ситуации со взломом аккаунта в соцсети, он действовал иначе.

- Он переписывался с дамами в мессенджерах. Под предлогом встречи и грядущего свидания, анонимный романтик просил девушек прислать ему откровенные фотографии. Доверчивые потерпевшие, очарованные виртуальной перепиской, выполняли просьбу злоумышленника, а в дальнейшем становились его жертвами, — рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.