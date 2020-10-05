В Саратове девочку назвали Рианной

За девять месяцев в Саратовской области родилось почти 14 тыс. детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за девять месяцев родилось 13 983 ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Управления по делам ЗАГС, всего за этот период специалисты отделов ЗАГС произвели 59 193 государственных регистраций актов гражданского состояния.

Больше всего младенцев на свет появилось в Саратове, Энгельсе и Балакове — 5 878, 2 039, 1 066 соответственно.

- В сентябре сразу в двух отделах ЗАГС — Ленинского района Саратова и в Энгельсе — зарегистрировано рождение 2000-х новорожденных, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Необычными именами сентября, которыми нарекли маленьких саратовцев, стали: Офелия, Феликс, Рианна, Сократ, Адель, Никон.

Также в области сохраняется позитивная тенденция в соотношении браков и разводов. В сентябре количество браков на 30% превысило количество разводов. Всего с начала года поженились 8 573 пары, а развелись — 6 610.

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