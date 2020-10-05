В Саратове раскрыто крупное мошенничество с аварийным жильем

В Саратове расследуется уголовное дело о хищении денег при реализации программы переселения из аварийного жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Было установлено, что жительница Саратова в 2014–2017 годах приобрела квартиры в аварийном доме. При содействии члена жилищной комиссии в Заводском районе, чиновников администрации, а также бюро технической экспертизы она подделала документы о площади и характеристиках трех помещений.

Впоследствии комитет по архитектуре согласовал перепланировку помещений, что сделало даму обладательницей сразу 20 квартир. Женщина продала их как отдельные, а новые владельцы встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

При этом чиновники не приняли во внимание, что аварийное жилье не подлежит перепланировке и предоставили собственникам 20 квартир вместо трех.

Общая сумма ущерба бюджету составила 10,7 млн рублей.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

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