Губернатор Радаев выздоровел от коронавируса

Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вылечился от коронавируса и приступил к работе. Об этом глава региона сообщил в своем Инстаграм.

- Вышел на работу. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку и добрые слова.

Призываю каждого жителя региона соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. Коронавирус – очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто. Позаботьтесь о себе, о своих близких. Нужно носить маски — в транспорте, в магазинах, во всех общественных местах. Это снижает риск заражения. Берегите себя и будьте здоровы! - написал губернатор на своей странице в соцсети.

Напомним, Валерий Радаев сообщил публично о положительном тесте на коронавирус 19 сентября.

Как уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодняшний день, 9 октября, у губернатора уже распланирован, он работает в правительстве, запланированы выезды на различные объекты.