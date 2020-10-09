Олег Костин заразился коронавирусом

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области, заразился коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве, у Костина легкая форма заболевания.

Сейчас он находится на самоизоляции, выполняет необходимые рекомендации врачей. Идет определение контактных лиц.

- Видимо, служебная командировка в Москву, в которой министр находился несколько дней, принесла свои негативные плоды для его здоровья. Хотя сама поездка по решению острых вопросов местной медицины, оказалась достаточно продуктивной. Несмотря на инфицирование, Олег Костин продолжает руководить отраслью и контролировать ее работу дистанционно, — заявили в ведомстве.

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