Саратовский министр здравоохранения Олег Костин решил перейти на здоровое питание

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин вплотную занялся своим здоровьем.

На личной странице в соцсети Instagram он опубликовал видео, в котором пообещал выкладывать фотографии всего съеденного.

- А мои друзья будут мне говорить: «Как тебе не стыдно!». Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть, — заявил Олег Костин.

Ранее он также начал пешеходные прогулки, чтобы похудеть. Об этом Олег Костин также рассказывает в Instagram.

Подписчики его страницы активно поддерживают министра в желании вести здоровый образ жизни и желают ему успехов. Некоторые делятся личным опытом.

Такая открытость личной жизни редко свойственная чиновникам, особенно столь высокого уровня. Редакция «Комсомольской правды» в Саратове желает Олегу Костину терпения и силы воли и будет следить за его успехами.

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