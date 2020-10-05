Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Саратовский министр здравоохранения Олег Костин решил перейти на здоровое питание

Он пообещал выкладывать фото своей еды в течение дня и ждет советов от подписчиков
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин вплотную занялся своим здоровьем.

На личной странице в соцсети Instagram он опубликовал видео, в котором пообещал выкладывать фотографии всего съеденного.

- А мои друзья будут мне говорить: «Как тебе не стыдно!». Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть, — заявил Олег Костин.

Ранее он также начал пешеходные прогулки, чтобы похудеть. Об этом Олег Костин также рассказывает в Instagram.

Подписчики его страницы активно поддерживают министра в желании вести здоровый образ жизни и желают ему успехов. Некоторые делятся личным опытом.

Такая открытость личной жизни редко свойственная чиновникам, особенно столь высокого уровня. Редакция «Комсомольской правды» в Саратове желает Олегу Костину терпения и силы воли и будет следить за его успехами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.