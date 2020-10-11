В Аткарском районе введен режим ЧС

Глава Аткарского района Виктор Елин подписал распоряжение о введении режима ЧС в регионе из-за пожара.

Отметим, что горит лес, площадь возгорания около села Варыпаевка составляет 30 гектаров.

На борьбу с огнем вышли пожарные, МЧС, службы спасения, Аткарское и Татищевское лесничество, сельская администрация, жители близлежащих населенных пунктов.

Напомним, на помощь в ликвидации возгорания выехали два бульдозера от МЧС.

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