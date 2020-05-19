Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 мая 2020: вернули запрет на спорт и прогулки

По данным областного оперативного штаба, по итогам прошедших суток в Саратовской области зарегистрировано еще 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 871 человек. Выздоровело с начала эпидемии 438 человек, за сутки — 17 человек.

Больше всего новых заражений в Саратове – 33 и в Новоузенском районе – 21.

Из-за этого, как стало известно недавно, на карантин с 19 мая закрывают Новоузенский район. Постановление об этом уже принято в региональном правительстве. Всего в Новоузенском районе 72 зараженных коронавирусом, 21 человека выявили за сутки. Напомним, на карантин в области также закрыт Самойловский и Краснокутский районы.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 маяФото: Ольга Симонова

Саратовская область уже несколько дней подряд входит в топ-6 регионов России по количеству новых зараженных, выявленных за сутки.

По данным минздрава, в регионе для коронавирусных больных сейчас развернута 1 851 койка. Правительством прорабатывается вопрос дальнейшего увеличения числа коек. Например, 300 коек планируется открыть на базе санаториев, речь идет конкретно об организации лечения коронавирусных больных на базе санатория в Октябрьском ущелье.

На прием коронавирусных пациентов скоро перейдет и санаторий в Октябрьском ущелье СаратоваФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы анализируем случаи смерти от коронавируса, их 11 на сегодня. Все погибшие – старше 59 лет. Болезнь легких, астма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение - все эти заболевания были у них и явлились негативным фактором для течения заболевания коронавирусом, — пояснил замминистра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.

Андрей ГадяцкийФото: Дарья Вострикова

Еще 28 пациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин вечером 18 мая на заседании оперштаба заявил, что шестимесячный ребенок умер в Саратове от пневмонии.

Председатель правительства Александр Стрелюхин, потребовал отдельного расследования.

Все больше заболевших в Саратовской области с подтвержденным COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается выплат врачам, работающим с коронавирусными пациентами, то из поступивших в регион 189 млн рублей только 54,5 млн были выплачены.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Кенженбетова отметила, что за последние два дня на эти цели в область поступили еще порядка 200 млн рублей. При этом был изменен порядок начисления за апрель: не учитывается фактически отработанное время. Теперь все медработники, взаимодействующие с коронавирусными больными, «будут иметь право на абсолютный размер выплат».

Постановление областного правительства о плане поэтапного снятия ограничений принято накануне, 18 мая.

Александр Стрелюхин вновь вынужден ужесточать режим ограничений в СаратовеФото: Александр Уриевский

Однако при этом отмечается рост внебольничной пневмонии на 12,2% по сравнению с предыдущими неделями. Это в 2,5 раза выше среднего многолетнего уровня заболеваемости. Председатель правительства региона Александр Стрелюхин отметил низкий уровень самоизоляции населения и заявил, что по этому поводу было издано еще одно постановление правительства области. Постановление 404-П отменяет разрешение на прогулки по два человека и занятие физкультурой на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779683" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области, 18 мая 2020.

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