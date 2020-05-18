Коронавирус в Саратове, новые смерти: От пневмонии умер 6-месячный ребенок

18 Май 2020 2020-05-18T20:08:52+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин 18 мая на заседании оперштаба по коронавирусу заявил, что сегодня шестимесячный ребенок умер от пневмонии.

Александр Стрелюхин, заявил, что эта ситуация требует отдельного расследования.

На утро 18 мая было известно об 11 умерших от коронавируса. Еще 28 пациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.

Олег Костин также заявил, что сегодня в инфекционных стационарах области находится 1060 человек.

- Это очень высокая цифра. Еще 791 койка свободна. Еще вводим как инфекционный стационар 1-ю клиническую больницу и вводим на полную работу в том же качестве областную офтальмологическую. Туда будут переводить на долечивание легких и средних пациентов, — заметил Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU