В саратовском Минздраве пообещали полностью выплатить деньги врачам

18 Май 2020 2020-05-18T14:03:47+03:00

За апрель был сделан перерасчет

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В министерстве здравоохранения Саратовской области разъяснили ситуацию по стимулирующим выплатам медикам.

Как пояснил замминистра Андрей Гадяцкий, из поступивших в регион 189 млн рублей 54,5 млн были выплачены в полном объеме.

Он рассказал, что федеральные средства получили более 3,2 тыс. человек, а областные — 2,6 тыс. человек.

Заместитель министра Елена Кенженбетова отметила, что за последние два дня на эти цели в область поступили еще порядка 200 млн рублей.

- На сегодня это беспрецедентные меры по оплате труда медицинских работников, — завила она.

Был измене порядок начисления за апрель: не учитывается фактически отработанное время.

По словам Елены Кенженбетовой, теперь все медработники, взаимодействующие с коронавирусными больными, «будут иметь право на абсолютный размер выплат».

Средства за апрель были доначислены и уже выплачены. Начаты перечисления средств за первую половину мая, сегодня-завтра они поступят на карты медиков.

- Надеюсь, что все медработники, которые занимались помощью коронавирусным больным, все получат. А медучреджедния примут меры, чтобы выплаты были вовремя произведены, — подчеркнула она.

Кроме того, замминистра призвала медиков общаться с главными врачами и бухгалтерией по вопросам выплат. Тем не менее все жалобы, поступающие на горячую линию, рассматриваются в обязательном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU