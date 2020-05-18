Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 18 мая 2020: еще 117 случаев в регионе
По данным областного оперативного штаба на утро 18 мая, в Саратовской области зарегистрировано еще 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 871 человек. Выздоровело с начала эпидемии 438 человек, за сутки — 17 человек.
Распределение новых случаев по территории области:
Саратов — 33,
Новоузенский — 21,
Балаковский — 16,
Энгельсский — 11,
Романовский — 5,
Татищевский и Ивантеевский — по 4,
Аркадакский — 3, Вольский, Марксовский, Балашовский, Петровский, Саратовский и Федоровский — по 2,
Ершовский, Аткарский, Ртищевский, Самойловский, Ровенский, Новобурасский, Духовницкий и Екатериновский — по 1-му.
Значительное число заболевших отмечено в Новоузенском районе (бытовые очаги) и Балаковском (выявлены среди контактных).
Среди заболевших 75 контактных лиц, 6 прибывших с других территорий, 36 с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 35, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением — 59.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 18;
- 15-17 лет – 3;
- 20-29 лет – 8;
- 30-39 лет – 14;
- 40-49 лет – 20;
- 50-59 лет – 22;
- старше 60 – 32.
На сегодняшний день в целом сделано 46,2 тыс. лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2 434.
ИСТОЧНИК KP.RU