Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 18 мая 2020: еще 117 случаев в регионе

18 Май 2020 2020-05-18T09:51:36+03:00

Еще 117 случаев COVID-19 выявили к 18 мая медики в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По данным областного оперативного штаба на утро 18 мая, в Саратовской области зарегистрировано еще 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 871 человек. Выздоровело с начала эпидемии 438 человек, за сутки — 17 человек.

Распределение новых случаев по территории области:

Саратов — 33,

Новоузенский — 21,

Балаковский — 16,

Энгельсский — 11,

Романовский — 5,

Татищевский и Ивантеевский — по 4,

Аркадакский — 3, Вольский, Марксовский, Балашовский, Петровский, Саратовский и Федоровский — по 2,

Ершовский, Аткарский, Ртищевский, Самойловский, Ровенский, Новобурасский, Духовницкий и Екатериновский — по 1-му.

Значительное число заболевших отмечено в Новоузенском районе (бытовые очаги) и Балаковском (выявлены среди контактных).

Среди заболевших 75 контактных лиц, 6 прибывших с других территорий, 36 с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 35, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением — 59.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 18;

- 15-17 лет – 3;

- 20-29 лет – 8;

- 30-39 лет – 14;

- 40-49 лет – 20;

- 50-59 лет – 22;

- старше 60 – 32.

На сегодняшний день в целом сделано 46,2 тыс. лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2 434.

ИСТОЧНИК KP.RU