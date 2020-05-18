2020-05-18T14:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Новоузенский район закрыли на карантин

За сутки там выявили 21 случай коронавируса
Ольга Симонова
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Сегодня, 18 мая, стало известно, что на карантин закрывают Новоузенский район Саратовской области. Постановление об этом принято в региональном правительстве.

Всего в Новоузенском районе 72 зараженных коронавирусом, 21 человека выявили за сутки.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 маяФото: Ольга Симонова

Теперь запрещен въезд и выезд из Новоузенского района, отменили все образовательные, зрелищные, культовые и иные мероприятия. Также государственные медицинские организации перестали принимать плановых пациентов.

К тому же теперь в районе будет проводиться дезинфекция.

Напомним, на карантин в области также закрыт Самойловский и Краснокутский районы.

Постановление правительства Саратовской области

Постановление правительства Саратовской области

Постановление правительства Саратовской области

Постановление правительства Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области, 18 мая 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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