Коронавирус в Саратове: Новоузенский район закрыли на карантин

18 Май 2020 2020-05-18T14:06:32+03:00

За сутки там выявили 21 случай коронавируса

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Сегодня, 18 мая, стало известно, что на карантин закрывают Новоузенский район Саратовской области. Постановление об этом принято в региональном правительстве.

Всего в Новоузенском районе 72 зараженных коронавирусом, 21 человека выявили за сутки.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 маяФото: Ольга Симонова

Теперь запрещен въезд и выезд из Новоузенского района, отменили все образовательные, зрелищные, культовые и иные мероприятия. Также государственные медицинские организации перестали принимать плановых пациентов.

К тому же теперь в районе будет проводиться дезинфекция.

Напомним, на карантин в области также закрыт Самойловский и Краснокутский районы.

Постановление правительства Саратовской области

Постановление правительства Саратовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/779683" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области, 18 мая 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU