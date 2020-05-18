Обнародован план первого этапа выхода из ограничений в Саратове

18 Май 2020 2020-05-18T17:06:55+03:00

Рассказываем, что будет разрешено, а что запрещено

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В Саратовской области утвержден и обнародован план поэтапного снятия ограничений.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», соответствующее постановление правительства принято сегодня, 18 мая.

Ранее уже сообщалось, что для вхождения в первый этап необходимо соблюсти три критерия: коэффициент распространения коронавируса (количество людей, которых инфицирует каждый вновь выявленный заболевший), наличие свободных коек в ковидных госпиталях, охват тестирования граждан.

Если показатели будут выполнены, то в регионе возобновят работу еще ряд предприятий в сфере торговли непродовольственными товарами и оказанием услуг. Речь идет о тех, где площадь торгового зала не более 400 кв. м, имеется отдельный вход. При этом в зале не может находиться более одного человека на каждые 4 кв. м площади.

Кроме того, гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе парами, а также совершать совместные прогулки, не посещая, впрочем, места массового пребывания людей и детские площадки.

Тем не менее сохраняется режим самоизоляции для лиц из группы риска, то есть старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. Останется в силе масочный режим. Необходимо будет продолжать дезинфекцию и соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU