2020-05-18T10:55:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 мая 2020: Регион по-прежнему в топ-6 лидеров по заболеваемости за сутки

Уже несколько дней в Саратовской области регистрируется более ста новых заражений в сутки
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области, 18 мая 2020.

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Федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил данные Саратовского регионального штаба о количестве зараженных в регионе. Напомним, за последние сутки, на утро 18 мая, выявлено еще 117 новых заражений коронавирусом.

Саратовская область уже третий день в ходит в топ-6 регионов России по количеству новых зараженных, выявленных за сутки. Больше только в Москве (3238), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279) и Свердловской области (130). Напомним, 16 мая в Саратовской области было 107 новых положительных тестов на COVID-19, 17 мая – 121 случай.

Всего за последние сутки в России зафиксировано 8 926 новых случаев коронавируса. Из них 40,1% бессимптомные. Всего с начала пандемии в стране заболели 290 678 человек. Выздоровели за сутки 2 836 человек, всего – 70 209. Умерли за сутки 91, всего – 2 722. В Саратове официально от коронавируса признано восемь смертельных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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