2020-05-18T13:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Смерти от коронавируса в Саратове на 18 мая 2020: все последние скончавшиеся пациенты — старше 59 лет

Всего в регионе 39 человек скончались, имея установленный коронавирус
Поделиться:
В Саратове от коронавируса скончались пациенты старше 59 летВ Саратове от коронавируса скончались пациенты старше 59 летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Минздраве Саратовской области пояснили случаи последних смертей от коронавируса.

- Мы анализируем случаи смерти от коронавируса, их 11 на сегодня. Восьмой случай в одном из районов — женщина 1961 года рождения. Кроме коронавируса и пневмонии, у нее были хроническая сердечно-сосудистая патология и ожирение.

Последние три случая: мужчина и женщина 77 лет и еще женщина 88 лет. Болезнь легких, астма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение у них. Все эти заболевания являются негативным фактором для течения заболевания коронавирусом, — пояснил Андрей Гадяцкий.

Еще 28 пациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы продолжают жаловаться Вячеславу Володину на Михаила Исаева
Коронавирус в Саратове: Новоузенский район закрыли на карантин
В Саратове несовершеннолетний парень несколько месяцев отнимал телефоны у прохожих
В Саратове за пятницу и субботу задержали пятерых пьяных водителей
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
В саратовском Минздраве пообещали полностью выплатить деньги врачам
Индекс самоизоляции в Саратове продолжает падать
Мужчина в розыске попался на краже из гипермаркета в Саратове
Жительница Саратова выиграла iPhone и заплатила за него мошенникам почти 60 тыс. рублей
Надежда Матвеева о снижении заболеваемости коронавирусом в Саратове: Тенденция к концу мая прослеживается
Смерти от коронавируса в Саратове на 18 мая 2020: все последние скончавшиеся пациенты — старше 59 лет
Под коронавирусных больных в Саратове планируется организовать еще 300 коек в местных санаториях
Коронавирус в Саратове: еще три пациента с COVID-19 умерли
Двое мужчин на резиновой лодке чуть не утонули под Саратовом
В Энгельсе задержали потрошителей игровых автоматов
Фура в Заводском районе протаранила легковушку
Погода в Саратовской области всю неделю будет неустойчивая: осадки, ветра, грозы
Балаковская АЭС: от качества ремонта энергоблока зависит надежность поставки электроэнергии потребителям
В Саратове будут судить мужчину за изнасилование больной женщины
Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 мая 2020: Регион по-прежнему в топ-6 лидеров по заболеваемости за сутки
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области на 18 мая
В Саратове лихач на BMW снес два столба, улетая в кювет
В Саратове ДПСники спасли из огня жителей дома на Соколовой
Производитель лампочек в Саратове задолжал работникам 15,3 млн рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 18 мая 2020: еще 117 случаев в регионе
В Лысых Горах активистка ЛДПР шьет и бесплатно раздает многоразовые маски
Участникам «банды киллеров» из Саратова удалось обжаловать сроки лишения свободы
В месте скопления ДТП в Затоне появились новые жертвы