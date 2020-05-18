Смерти от коронавируса в Саратове на 18 мая 2020: все последние скончавшиеся пациенты — старше 59 лет
В Минздраве Саратовской области пояснили случаи последних смертей от коронавируса.
- Мы анализируем случаи смерти от коронавируса, их 11 на сегодня. Восьмой случай в одном из районов — женщина 1961 года рождения. Кроме коронавируса и пневмонии, у нее были хроническая сердечно-сосудистая патология и ожирение.
Последние три случая: мужчина и женщина 77 лет и еще женщина 88 лет. Болезнь легких, астма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение у них. Все эти заболевания являются негативным фактором для течения заболевания коронавирусом, — пояснил Андрей Гадяцкий.
Еще 28 пациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.
ИСТОЧНИК KP.RU