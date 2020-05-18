Коронавирус в Саратове, последние новости на вечер 18 мая 2020: отменяются прогулки по двое и занятия физкультурой на улицах
На заседании оперативного штаба по коронавирусу председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин пояснил, почему вводится ряд новых ограничений.
По его словам, в правительстве области сейчас осторожно прогнозируют возможности экономики в рамках первого этапа ослабления ограничений.
- Но надеюсь, что в ближайшее время мы, при условии выполнения первого показателя — распространенности заболеваемости, — выйдем на этот первый этап, — заметил Стрелюхин.
Он напомнил, что показатель заболеваемости в Новоузенском районе более, чем в три раза превысил среднеобластной. Это привело к решению о введению карантина в районе с сегодняшнего дня, 18 мая.
- С учетом развития ситуации, мы проанализировали, что с 13 мая имеется тенденция к росту заболеваемости.
Отмечается рост внебольничной пневмонии составил 12,2% по сравнению с предыдущими неделями.
- Это в 2,5 раза выше среднего многолетнего уровня заболеваемости, — сказал Александр Стрелюхин.
Он отметил низкий уровень самоизоляции населения и заявил, что по этому поводу было издано еще одно постановление правительства области.
Постановление 404-П, от сегодняшнего числа. Оно отменяет разрешение на прогулки по два человека и занятие физкультурой на улице.
- Это нехороший симптом. Не хотелось бы нам ужесточать меры, но это вынужденное решение, — заметил Стрелюхин.
Его поддержала руководитель областного роспотребнадзора Ольга Кожанова. По ее словам, за последние дни крайне редко можно увидеть на улицах и в общественных местах жителей в маске. При этом количество вышедших на улицу возросло в разы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU