Коронавирус в Саратове, последние новости на вечер 18 мая 2020: отменяются прогулки по двое и занятия физкультурой на улицах

18 Май 2020 2020-05-18T20:06:40+03:00

К этому привели низкий уровень самоизоляции населения и рост заболеваемости пневмонией

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На заседании оперативного штаба по коронавирусу председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин пояснил, почему вводится ряд новых ограничений.

По его словам, в правительстве области сейчас осторожно прогнозируют возможности экономики в рамках первого этапа ослабления ограничений.

- Но надеюсь, что в ближайшее время мы, при условии выполнения первого показателя — распространенности заболеваемости, — выйдем на этот первый этап, — заметил Стрелюхин.

Он напомнил, что показатель заболеваемости в Новоузенском районе более, чем в три раза превысил среднеобластной. Это привело к решению о введению карантина в районе с сегодняшнего дня, 18 мая.

- С учетом развития ситуации, мы проанализировали, что с 13 мая имеется тенденция к росту заболеваемости.

Отмечается рост внебольничной пневмонии составил 12,2% по сравнению с предыдущими неделями.

- Это в 2,5 раза выше среднего многолетнего уровня заболеваемости, — сказал Александр Стрелюхин.

Он отметил низкий уровень самоизоляции населения и заявил, что по этому поводу было издано еще одно постановление правительства области.

Постановление 404-П, от сегодняшнего числа. Оно отменяет разрешение на прогулки по два человека и занятие физкультурой на улице.

- Это нехороший симптом. Не хотелось бы нам ужесточать меры, но это вынужденное решение, — заметил Стрелюхин.

Его поддержала руководитель областного роспотребнадзора Ольга Кожанова. По ее словам, за последние дни крайне редко можно увидеть на улицах и в общественных местах жителей в маске. При этом количество вышедших на улицу возросло в разы.

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ИСТОЧНИК KP.RU