Саратов простился с убитой Лизой Киселевой: "Эта трагедия всех всколыхнула"

Отпевание Лизы Киселевой прошло сегодня, 13 октября в храме святых апостолов Петра и Павла в Ленинском районе Саратова.

Мэрия обеспечила транспорт к храму, а также взяла на себя все расходы по организации похорон.

Из подъезжающих автобусов выходят все новые десятки людей с цветамиФото: Екатерина Семенова

Еще до начала траурной церемонии у храма собрались сотни людей. Проститься с девочкой, по оценкам полиции, пришли тысячи горожан. Двор храма уже заполнился, а из автобусов все шли и шли люди с цветами. Кто-то с большими букетами и корзинами, многие с парой гвоздик или хризантем.

Всех людей с камерами останавливают на входеФото: Екатерина Семенова

Многие из пришедших мужчин и женщин участвовали в розысках пропавшей девочки 9 и 10 октября. У входа в храм дежурили крепкие парни из местного клуба внедорожников - они искали Лизу два дня, как и все, надеясь найти девочку живой. А сегодня родные попросили их, чтобы скорбную церемонию не нарушали вспышки фотокамер. Телевизионщикам предлагали поснимать издалека.

Цветы несли корзинамиФото: Екатерина Семенова

К началу службы в храм пустили около ста человек – больше в нем просто не помещается. Но пришедшие проводить Лизу в последний путь никуда не расходились со двора храма. Тихо молились про себя, чтобы девочка обрела покой.

- Мы пришли потому, что эта трагедия всех всколыхнула. Мы очень переживали, когда шли поиски. И сейчас решили прийти и отдать дань памяти погибшему ребенку, - рассказали нам молодые парни.

Об этом говорили практически все. Находились и те, кто с отчаянием и болью в голосе вспоминал про убийцу Лизы. Гнев все также переполняют людей: горожане надеются, что убийца получит по заслугам и никогда больше не появится на свободе, не сможет причинить вред ни одной живой душе.

В храм смогли попасть около сотни человек, остальные ждут окончания отпевания на улицеФото: Екатерина Семенова

После службы организаторы пообещали пустить проститься с Лизой всех остальных. Вместе с простыми горожанами проводить Лизу в последний путь пришел председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, представители городской власти и думы. Всех волонтеров, которые помогали искать Лизу, родные пригласили помянуть девочку.

председатель правительства Саратовской области Стрелюхин приезхал на отпевание Лизы КиселевойФото: Екатерина Семенова

Напомним, Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. Тысячи людей почти двое суток участвовали в ее розысках по всему городу, не только по ее маршруту в школу. По пути девочки от школы к дому начали в присутствии полиции вскрывать подряд все гаражи. Весь город был оклеен ориентировками. Вечером 10 октября подозреваемый в убийстве был задержан. 35-летний Михаил Туватин признался, что задушил девочку и спрятал тело в заброшенном гараже. Оказалось, что из его гаража, который также проверила полиция, вел потайной ход в соседний заброшенный бокс. Туда спасатели не заглядывали – вход в него зарос деревьями. Никому не пришло в голову, что именно там убийца спрятал тело.

Гражданам сообщили, что поиски прекращаются и попросили разъехаться по домам. Спокойно эту новость город не принял — часть людей отправились к отделу полиции Кировского района и стали требовать выдать им преступника, Михаила Туватина. Эпицентром народного гнева стали те самые гаражи в микрорайоне «СХИ», где обнаружили тело. Разъяренная толпа набросилась на полицейскую машину, где, по мнению людей, находился преступник. Транспорт забрасывали камнями, в итоге стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

На следующий день у гаражей, где нашли Лизу, возник импровизированный мемориал из цветов и мягких игрушек.

С тех пор Туватина скрывают скрывают от жителей и прессы. Чтобы избежать эксцессов, заседание суда, на котором приняли решение отправить обвиняемого под арест на два месяца, прошло в закрытом режиме и в соседнем городе – Михаила Туватина тайно вывезли на это время из Саратова.

Над могилой Лизы Киселевой возник холм из мягких игрушекФото: Екатерина Семенова

Лизу Киселеву похоронили на Новом Елшанском кладбищеФото: Екатерина Семенова

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