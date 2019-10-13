Саратов простился с убитой Лизой Киселевой: "Эта трагедия всех всколыхнула"
Отпевание Лизы Киселевой прошло сегодня, 13 октября в храме святых апостолов Петра и Павла в Ленинском районе Саратова.
Мэрия обеспечила транспорт к храму, а также взяла на себя все расходы по организации похорон.
Из подъезжающих автобусов выходят все новые десятки людей с цветамиФото: Екатерина Семенова
Еще до начала траурной церемонии у храма собрались сотни людей. Проститься с девочкой, по оценкам полиции, пришли тысячи горожан. Двор храма уже заполнился, а из автобусов все шли и шли люди с цветами. Кто-то с большими букетами и корзинами, многие с парой гвоздик или хризантем.
Всех людей с камерами останавливают на входеФото: Екатерина Семенова
Многие из пришедших мужчин и женщин участвовали в розысках пропавшей девочки 9 и 10 октября. У входа в храм дежурили крепкие парни из местного клуба внедорожников - они искали Лизу два дня, как и все, надеясь найти девочку живой. А сегодня родные попросили их, чтобы скорбную церемонию не нарушали вспышки фотокамер. Телевизионщикам предлагали поснимать издалека.
Цветы несли корзинамиФото: Екатерина Семенова
К началу службы в храм пустили около ста человек – больше в нем просто не помещается. Но пришедшие проводить Лизу в последний путь никуда не расходились со двора храма. Тихо молились про себя, чтобы девочка обрела покой.
- Мы пришли потому, что эта трагедия всех всколыхнула. Мы очень переживали, когда шли поиски. И сейчас решили прийти и отдать дань памяти погибшему ребенку, - рассказали нам молодые парни.
Об этом говорили практически все. Находились и те, кто с отчаянием и болью в голосе вспоминал про убийцу Лизы. Гнев все также переполняют людей: горожане надеются, что убийца получит по заслугам и никогда больше не появится на свободе, не сможет причинить вред ни одной живой душе.
В храм смогли попасть около сотни человек, остальные ждут окончания отпевания на улицеФото: Екатерина Семенова
После службы организаторы пообещали пустить проститься с Лизой всех остальных. Вместе с простыми горожанами проводить Лизу в последний путь пришел председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, представители городской власти и думы. Всех волонтеров, которые помогали искать Лизу, родные пригласили помянуть девочку.
председатель правительства Саратовской области Стрелюхин приезхал на отпевание Лизы КиселевойФото: Екатерина Семенова
Напомним, Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. Тысячи людей почти двое суток участвовали в ее розысках по всему городу, не только по ее маршруту в школу. По пути девочки от школы к дому начали в присутствии полиции вскрывать подряд все гаражи. Весь город был оклеен ориентировками. Вечером 10 октября подозреваемый в убийстве был задержан. 35-летний Михаил Туватин признался, что задушил девочку и спрятал тело в заброшенном гараже. Оказалось, что из его гаража, который также проверила полиция, вел потайной ход в соседний заброшенный бокс. Туда спасатели не заглядывали – вход в него зарос деревьями. Никому не пришло в голову, что именно там убийца спрятал тело.
Гражданам сообщили, что поиски прекращаются и попросили разъехаться по домам. Спокойно эту новость город не принял — часть людей отправились к отделу полиции Кировского района и стали требовать выдать им преступника, Михаила Туватина. Эпицентром народного гнева стали те самые гаражи в микрорайоне «СХИ», где обнаружили тело. Разъяренная толпа набросилась на полицейскую машину, где, по мнению людей, находился преступник. Транспорт забрасывали камнями, в итоге стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.
На следующий день у гаражей, где нашли Лизу, возник импровизированный мемориал из цветов и мягких игрушек.
С тех пор Туватина скрывают скрывают от жителей и прессы. Чтобы избежать эксцессов, заседание суда, на котором приняли решение отправить обвиняемого под арест на два месяца, прошло в закрытом режиме и в соседнем городе – Михаила Туватина тайно вывезли на это время из Саратова.
Над могилой Лизы Киселевой возник холм из мягких игрушекФото: Екатерина Семенова
Лизу Киселеву похоронили на Новом Елшанском кладбищеФото: Екатерина Семенова
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ИСТОЧНИК KP.RU