Спасибо всей России: мать Лизы Киселевой записала видеообращение

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-14T15:27:13+03:00

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Елена Киселева, мать убитой девятилетней Лизы, записала видеообращение.

- Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: «Ты был важен. Ты был рядом, спасибо!». Спасибо всем, не только Саратову, всей России, — заявила она.

Она пожелала, чтобы такие трагедии никогда нигде не повторялись. При этом женщина считает, что необходимо обустроить безопасные подходы к школам.

- Об этом я сообщила саратовским властям, и они готовы в этом содействовать. Я надеюсь, что так и будет, — сказала Елена Киселева.

Напомним, девочку убили 9 октября по пути в школу. Ее тело нашли в одном из гаражей. По подозрению в убийстве арестован Михаил Туватин, ранее неоднократно судимый местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU