Судимость и порно-паблики c детьми: Что известно про убийцу Лизы Киселевой в Саратове

Предполагаемого убийцу Елизаветы Киселевой в Саратове задержали благодаря отработке проживающих в районе исчезновения девочки людей с судимостью. У 35-летнего Михаила Туватина была судимость за разбой по статье 162 УК РФ.

Вчера вечером, 10 октября, поиски девятилетней Елизаветы Киселевой закончились — трагедией.

Напомним, ребенок пропал 9 октября. Девочка вышла в 7:30 из дома на Высокой улице и направлялась в школу, однако до знаний в тот день она так и не дошла. Утро — последнее время, когда кто-либо видел Елизавету.

Елизавета Киселева

Два дня правоохранители, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушные граждане прочесывали дворы и окрестности микрорайона «СХИ».

Тысячи людей принимали участие в поисках девочкиФото: Ольга Симонова

- Мы ездили с 21:00. Сначала стояли у школы №24, ждали, пока волонтеры дадут нам задание. Наш отряд отправился на Кумысную поляну, а потом пришла информация, что уже нашли труп девочки в гаражах на Высокой улице, около «Панорамы». Вся толпа, кто получил сообщения по «ЧП Саратов», ринулась к этому месту. Мы приехали и увидели, что там стояли полицейские. Ребята спросили, где преступник, в машине ли он, начали шатать автомобиль, все ждали пока его выведут, — сообщила местная жительница Ирина.

Люди, занимавшиеся поисками, сконцентрировались в двух точках города — на месте убийства и у городского управления МВД. В гаражах, где якобы нашли тело, перекрыли ближайшую дорогу машинами, требовали встречи с правоохранителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

Спустя несколько часов к горожанам вышел представитель силовых структур и рассказал, что тело нашли вечером, преступника задержали и его здесь уже нет. Примерно в четыре утра граждане начали разъезжаться по домам.

Весь город был оклеен объявлениями о поиске с портретом ЛизыФото: Ольга Симонова

По подозрению в преступлении задержан Михаил Туватин, местный житель. По информации "Комсомолки", мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. У него была судимость за разбой.

Предполагаемый убийца Елизаветы Киселевой. Фото соцсетей

Личная страница Михаила Туватина в соцсетях приоткрывает еще одну страницу его жизни. Мужчина любил секс, причем разный, много и со всеми. Он подписан на несколько десятков пабликов с обнаженными женщинами. Часть из них, судя по названию, пропагандируют разврат в отношени детей. Указан ценз — «14-летние», «Не стесняйся. 14+», а одна из них, с удаленным названием, содержит фотографию совсем маленькой, 10-летней девочки.

Подозреваемый Михаил Туватин. Фото соцсетей

Местные жители начали забрасывать страничку мужчины негативными комментариями.

- Тварь, тебя ждут все и везде!!!..., — пишет Александр Гаращенко.

- Представителям МВД предлагаю инсценировать побег подозреваемого. Уверен, что жить ему после этого минут 10 от силы, — предлагает анонимный пользователь.

Одна из версий убийства — якобы Михаилу Туватину не понравилось, как с ним разговаривала девочка. Елизавета нагрубила, в ответ на это преступник ее задушил.

Местные жители уже создали петицию «Смерть за смерть ребенка». Суть инициативы — дать наказание преступнику по всей строгости, снять мораторий на смертную казнь в отношении убийц детей или устроить самосуд. По мнению автора публикации Дамира Видманова, бывших педофилов не бывает, через реабилитацию они не лечатся. Поэтому мужчина предлагает следующий выход — убить преступника, как и он это сделал с ребенком.

Петиция за смерть для убицы ребенка набирает сторонников

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в город отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Хроника событий:

- 9-летнюю Лизу Киселеву весь Саратов искал два дня. Девочка вышла из дома в 07:30 утра 9 октября в школу - и пропала. На уроках она так и не появилась. В полицию обратилась ее мама.

- Искать девочку начали спасатели, полициейские, следователи и волонтеры "Лиза Алерт". Вскоре к ним присоединились сотни простых горожан. Волонтеры развешивали ориентировки, прочесывали улицы, пустыри и гаражи. Днем 10 октября правоохранители начали вскрывать каждый гараж (https://www.saratov.kp.ru/online/news/3635439/) по маршруту Лизы.

- Люди до последнего надеялись, что Лиза найдется. Живой. Вечером 10 октября у школы №24, где расположился штаб Лизы Алерт собрались около полутора тысяч человек. Люди стояли в очередь на регистрацию в добровольцы больше часа, брали задания - и отправлялись на поиски.

- Чуда не случилось. В полночь волонтеры объявили о прекращении поисков (https://www.saratov.kp.ru/online/news/3635695/). Но люди не расходились: мгновенно расползлись слухи об убийце. Часть поисковиков отправилась к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно людям, отвезли задержанного Михаила Туватина. Люди требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

- Еще несколько сотен человек отправились к гаражам (https://www.saratov.kp.ru/daily/27041.7/4105339/) у школы №24. Людей было столько, что среди ночи в этом районе образовались заторы. Был обнаружен вскрытый и опечатанный гараж. Приехавший автомобиль полиции отчаявшаяся толпа пыталась атаковать, поскольку предположила, что в ней находится задержанный убийца. Правоохранители применили спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие мести люди стали закидывать автомобиль камнями.

- К утру 11 октября страсти немного улеглись, люди разъехались по домам. В интернете создана петиция с требованием смертной казни для убийцы Лизы Киселевой.