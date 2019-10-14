В гаражных кооперативах Саратова могут установить камеры наблюдения
В Саратове администрация провела совещание по вопросам безопасности. Тема обсуждения была связана с недавней трагедией, всколыхнувшей Саратов — убийством Лизы Киселевой.
В частности, была рассмотрена возможность проверки всех гаражных кооперативов
- В городе еще немало мест, которые несут опасность для школьников, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.
Жители города активно публикуют в соцсетях фотографии опасных дорог к школам. Многие пролегают через гаражи, похожие на те, где убили Лизу Киселеву.
Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной заметил, что гаражные кооперативы необходимо обследовать, а также установить освещение и систему видеонаблюдения. Кроме того, проверке подлежат аварийные дома, где могут собираться асоциальные элементы.
По словам Ларисы Ревуцкой, председателя комитета по образованию администрации, 67% школ оборудованы видеокамерами наблюдения и домофонами, по желанию родителей, им поступают уведомления на телефон, когда ребенок пришел и ушел из школы.
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ИСТОЧНИК KP.RU