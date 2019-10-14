После убийства Лизы Киселёвой в Саратове снесут гаражи

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-14T21:08:56+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 14 октября, сообщил, что будет проведена работа по сносу гаражей. Такое заявление он сделал после совещания в администрации города по теме безопасности детей.

- Гаражи, которые строились в 60-80-х годах, они были востребованы. Там были машины, места хранения бытовых вещей, погреба. Сегодня гаражами, запасами погребов практически не пользуются, — сказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Он отметил, что гараж востребован у 1 из 10 горожан, но в Саратове их тысячи или десятки тысяч, а кооперативов, по словам главы города, 234.

- Сейчас мы поймем, как к этому массиву подойти, потому что там либо есть управленцы, а это значит, что надо понять, что находится в собственности, какие права на земельные участки. Потому что только мы начинаем сносить, появляются собственники. На все, что в полуразрушенном состоянии, мы будем инициировать снос или ограждение, — подчеркнул Михаил Исаев.

Напомним, тема сноса гаражей стала актуальна после убийства в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой. Она была задушена, предположительно, Михаилом Туватиным в гаражах между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом, когда шла в школу.

После этого губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать комиссию по проверке территорий школ и детсадов, а также подходов к ним по вопросам безопасности

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ИСТОЧНИК KP.RU