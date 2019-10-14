После убийства Лизы Киселёвой в Саратове снесут гаражи
Мэр Саратова заявил, что снесут гаражи, где убили Лизу Киселеву.
Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 14 октября, сообщил, что будет проведена работа по сносу гаражей. Такое заявление он сделал после совещания в администрации города по теме безопасности детей.
- Гаражи, которые строились в 60-80-х годах, они были востребованы. Там были машины, места хранения бытовых вещей, погреба. Сегодня гаражами, запасами погребов практически не пользуются, — сказал мэр Саратова Михаил Исаев.
Он отметил, что гараж востребован у 1 из 10 горожан, но в Саратове их тысячи или десятки тысяч, а кооперативов, по словам главы города, 234.
- Сейчас мы поймем, как к этому массиву подойти, потому что там либо есть управленцы, а это значит, что надо понять, что находится в собственности, какие права на земельные участки. Потому что только мы начинаем сносить, появляются собственники. На все, что в полуразрушенном состоянии, мы будем инициировать снос или ограждение, — подчеркнул Михаил Исаев.
Напомним, тема сноса гаражей стала актуальна после убийства в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой. Она была задушена, предположительно, Михаилом Туватиным в гаражах между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом, когда шла в школу.
После этого губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать комиссию по проверке территорий школ и детсадов, а также подходов к ним по вопросам безопасности
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ИСТОЧНИК KP.RU