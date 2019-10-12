После убийства Лизы Киселёвой в Саратове проверят безопасность подходов к школе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-12T09:52:08+03:00

Комиссии должны быть созданы в течение недели

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства региона Сергею Наумову создать комиссии по проверке территорий школ и детсадов, а также подходов к ним по вопросам безопасности.

- В комиссии будут входить ответственные лица, правоохранители и представители общественных Советов образовательных учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

Комиссии должны быть созданы в течение недели.

Отметим, что такое решение было принято после убийства девятилетней Лизы Киселёвой в гаражах на Высокой улице, через которые она шла в школу. Этот путь являлся самым коротким, но не самым безопасным — там 9 октября ее убил, предположительно, Михаил Туватин. Мужчина уже признался в преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU