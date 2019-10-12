После убийства Лизы Киселёвой в Саратове проверят безопасность подходов к школе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства региона Сергею Наумову создать комиссии по проверке территорий школ и детсадов, а также подходов к ним по вопросам безопасности.
- В комиссии будут входить ответственные лица, правоохранители и представители общественных Советов образовательных учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.
Комиссии должны быть созданы в течение недели.
Отметим, что такое решение было принято после убийства девятилетней Лизы Киселёвой в гаражах на Высокой улице, через которые она шла в школу. Этот путь являлся самым коротким, но не самым безопасным — там 9 октября ее убил, предположительно, Михаил Туватин. Мужчина уже признался в преступлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трагедия в Саратове: после убийства ребенка в России предлагают вернуть смертную казнь
Девятилетнюю Лизу Киселёву сотни добровольцев искали два дня подряд. Когда полиция задержала убийцу, в городе вспыхнули беспорядки [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU