Омбудсмен Татьяна Москалькова считает Михаила Туватина мутантом

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-14T15:20:47+03:00

Она надеется, что ей никогда не придется его защищать

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Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России, считает Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой, мутантом.

- Я — Уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью, — цитируют ее РИА-Новости.

Напомним, девятилетняя Лиза Киселева ушла из дома утром 9 октября, но в школу не попала. На ее поиски вышли тысячи саратовцев, не считая правоохранителей. Тело девочки нашли в гараже. По подозрению в ее убийстве задержан Михаил Туватин, ранее неоднократно судимый местный житель. В настоящее время он арестован на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU