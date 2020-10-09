Гибель Лизы Киселевой стала трегедией для тысяч людей Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 9 октября, исполняется ровно год со дня страшной трагедии, которая всколыхнула не только Саратов, но и всю Россию – гибели 9-летней Лизы Киселевой. Утром 9 октября 2019 года девочка пошла на учебу в школу № 73 и пропала. Ее искали тысячи добровольцев и волонтеров отряда «ЛизаАлерт», полиция, профессиональные поисковики прибыли из нескольких регионов страны. Ориентировками с портретом Лизы за день был буквально увешан весь город, СМИ и соцсети. Волонтеры обшарили все возможные места, куда могла в результате несчастного случая попасть девочка. На второй день поисков спасатели и полиция начали вскрывать подряд гаражи в кооперативе, который находился по дороге к школе.

Сотни людей стояли в очереди, чтобы получить задание на поиски Лизы от координаторов Фото: Ольга Симонова

Поздно ночью с 10 на 11 октября появилась информация, что найден подозреваемый в убийстве Лизы и он указал место, где спрятано тело. Информация, которую неофициально раздобыли у правоохранителей, разлетелась по соцсетям мгновенно. Не смотря на глубокую ночь сотни людей прямо с поисковых маршрутов приехали в гаражный кооператив, который расположен по пути, которым Лиза ходила в школу. По неподтвержденным данным в это же время туда привезли подозреваемого, для осмотра места преступления. Разъяренные люди потребовали выдать им убийцу. Чтобы избежать линчевания подозреваемого, полиции пришлось применить слезоточивый газ, в ответ полетели камни.

Всю ночь возбужденные люди провели у здания городского УМВД.

На следующий день Следственный комитет подтвердил гибель девочки и сообщил о задержании подозреваемого Михаила Тувватина, который признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Михаил Туватин, фото соцсетей

Оказалось, что убийца задушил ребенка, а потом спрятал, но не в своем гараже, а в соседнем, заброшенном. Этот гараж не вскрывали в ходе поисков, потому что прямо перед воротами росли деревья и было очевидно, что туда давно никто не входил. Позже выяснилось, что из гаража Туватина туда вел замаскированный ход в стене…

По данным, которые удалось получить от правоохранителей, также шокированных жесткостью преступления, на убийцу удалось выйти в ходе отработки всех ранее судимых по похожим статьям УК, которые проживали в ближайшей округе. При опросе осужденный в прошлом за изнасилование и недавно освободившийся Михаил Туватин вызвал подозрение тем, что на вопрос о Лизе Киселевой заявил, что не знает, кто это и никогда не слышал о ней. И это при том, что город уже был весь оклеен ориентировками с ее фамилией и портретом, соцсети и СМИ полнились информацией о поиске. В результате к вечеру 10 октября в полиции уже знали от убийцы, где искать тело девочки.

Михаил Туватин. Фото соцсетей

История получила небывалый резонанс в российских СМИ. На прощание с Лизой в саратовский храм и на ее похороны пришли тысячи людей. Судебный процесс над убийцей – Михаилом Туватиным, который решили проводить в закрытом режиме, журналисты отслеживали в течение года. Адвокатом семьи Лизы стала Александра Бакшеева, участвующая в процессе над убийцей и расчленителем Соколовым в Петербурге. В конце августа 2020 года Туватину вынесен приговор о пожизненном заключении, который он уже пытается оспорить.

Могила Лизы в день похорон превратилась в холм из игрушек Фото: Екатерина Семенова

«Комсомольская правда в Саратове» побеседовала с участником поисков Лизы Киселевой, координатором отряда «ЛизаАлерт» в Саратовской области Константином Костыриным, который раскрыл некоторые малоизвестные детали событий годовой давности. Также наш корреспондент пообщался с мамой Лизы Киселевой – Еленой, которая рассказала, как прожила этот год, пытаясь с помощью общественности не допустить подобных трагедий впредь.

Константин Костырин в ночь поисков Лизы Киселевой Фото: Ольга Симонова

Константин, вспоминая сегодня события годичной давности, можете объяснить, что всколыхнуло весь город на поиски пропавшей Лизы? Как это началось?

В районе 2-3 часов дня 9 октября 2019 года к нам пришла информация, что пропал ребенок. Такие сообщения к нам поступают, к сожалению, достаточно часто. На них мы всегда реагируем самым оперативным образом, звоним в полицию, другие службы и включаемся в поиски. Уже к семи вечера работал оперативный штаб, ставились задачи многочисленным поисковым группам.

Кстати, именно добровольцы, волонтеры включившиеся в поиски, нашли пакет - сменку с детской обувью в урне на остановке у аэропорта и передали его полиции. Это было в тот же вечер, 9 октября.

Когда пропадают дети, мы начинаем с осмотра предполагаемого места пропажи и дальше поиски идут расширяющимся радиусом, осмотр ведется на предмет несчастного случая. Но тогда, после обнаружения обуви, мы сразу работали на максимально широкое распространение информации. Уже было понятно, что здесь ситуация связана с каким-то криминалом, возможно, с похищением. Один из основных способов возвращать людей, когда они похищены, это психологическое давление на похитителя. Нужно распространять информацию максимально широко, чтобы возможный похититель начал нервничать, чтобы он понял, что поиски рано или поздно приведут к нему, и выгоднее отпустить похищенного, чем причинить ему какое-то зло. Это достаточно часто срабатывает. На такое максимально распространение мы работали, попутно опрашивали людей, осматривали весь город, чтобы найти свидетельства или свидетелей.

К вам в штаб на получение задания стояли в очереди сотни людей, вы не ожидали такого наплыва добровольцев? Почему это так всех задело?

Сначала у нас был штаб прямо на площади перед старым аэропортом, на следующий день нам уже дали возможность и мы открыли штаб в школе №24.

Координаторы ЛизыАлерт в ночь поисков девочки Фото: Ольга Симонова

При поисках детей отрядом «ЛизаАлерт» всегда идет максимальное реагирование и привлечение волонтеров. Если ребенок не находится в первые часы, то мы запрашиваем помощь соседних регионов, откуда едут в первую очередь опытные, обученные, подготовленные поисковики. Тогда к нам приехали из Самары и из Пензы. При всем уважении к обычным добровольцам, есть ряд задач, которые могут выполнить только специально подготовленные ребята, с определенным уровнем дисциплины и ответственности. Это и была наша старшая поисковая группа.

Но всего у нас тогда было 4100 волонтеров, зарегистрировавшихся чуть более чем за одни сутки. Надо понимать, что у большинства из них, которые приехали сразу после рабочего дня, дома остались свои дети, и люди восприняли эту ситуацию близко к сердцу. К тому же, отряд «ЛизаАлерт» в Саратове довольно давно действует и у нас много участников. Еще важный фактор, что это именно город, а не сельский район.

Как получилось, что сотни людей ночью приехали к гаражам, где предположительно нашли тело, вы знали о том, что убийца уже дал показания?

О том, что правоохранители выяснили место, где убийца спрятал тело Лизы, мы знали, но информация об этом ушла не от нас. Мы просто дали сигнал, что работа штаба приостановлена идет уточнение данных. Были люди, которые через свои каналы эту информацию получили и выдали ее в соцсети. Мы знали, но при этом всегда в таких случаях даем только проверенную информацию.

Смотрите - следователи узнают от убийцы, где тело и находятся в этот момент там - но даже родственники еще не знают об этом. Мы не имеем права сообщить в паблике такое, мы очень трепетно относимся к информации. Так всегда - пока либо родственники не подтвердят, либо не будет официального сообщения от правоохранителей.

Почему Лизу не нашли, ведь эти гаражи 10 октября вскрывали спасатели в сопровождении полиции?

Там было очень много гаражей и все их проверить за это время просто не могли. История с подземным ходом немного преувеличена, но да, если бы даже этот гараж вскрыли, скорее всего, ничего бы не нашли, потому что, насколько знаю, там все было замаскировано…

Мама Лизы Киселевой - Елена Фото: Александр Уриевский

Елена Киселева, мама Лизы, за прошедший год стала основательницей в одном из мессенджеров самой многочисленной региональной группы родителей посвященной защите детей. Чуть больше месяца назад, в августе 2020 года, в суде после оглашения приговора Туватину, она заявила, что такие трагедии могут повториться и надо сделать все, чтобы этого избежать.

- С одной стороны, в городе с тех пор многое изменилось - дороги и тротуары, газоны и освещение по дороге к школам. Мусорные баки начали убирать от школ, вместе с личностями, которые возле них. Но остаются открытыми другие вопросы, не менее серьезные, например, видеонаблюдение опасных районов вокруг школ, таких как №№ 73, 49, 46, 106, 23 – есть целый список.

Елена, в мэрии Саратова пообещали, что снесут гаражи, где погибла Лиза. Этого так и не произошло. Почему?

- У меня была надежда, что наши гаражи (где была убита Лиза, по дороге к школе №73 – прим. ред.) все-таки снесут, там они большей частью брошены, свалка там. Но на сегодняшний день они так и стоят. И даже те, где все произошло, в том числе. Если они незаконны, их должны были снести. А сейчас немногочисленным владельцам, которые там еще остались, дают шанс их оформить, не беспокоясь снова о благополучии детей, которые до сих пор через них ходят. Эта ситуация очень напрягает, и я не могу мириться с этим.

Тема замята, местные власти все забыли?

- Мы с единомышленниками не приостановили своей работы по обеспечению безопасности детства, продолжаем привлекать внимание, писать обращения по этому поводу во все инстанции.

Елена Киселева на месте гибели дочери Фото: Дарья Вострикова

Хотелось бы узнать у мэра Михаила Исаева – что, кроме федеральных проектов по ремонту дорог и тротуаров, выполняется в рамках объявленной им год назад программы «Формула безопасного детства»? Где конкретные результаты по этому проекту? Я вижу, что их ничтожно мало. Но прошел уже год! А мы до сих пор бегаем с родителями по инстанциям, проводим флешмобы, требуем, чтобы хотя бы прикрыли щитами первые этажи заброшенных домов рядом со школами, к примеру, у школы № 49, № 23, где прямо у школьной площадки - стаи бродячих собак и ассоциальные персонажи в расселенных многоэтажках. (Мэр заявил о «Формуле безопасного детства» в ответ на общественный резонанс после гибели Лизы Киселевой – прим. ред.)

Лиза Киселева, фото соцсетей

Девочка – гаражи – школа. Случившаяся трагедия не единственная в России. И будут еще, если мы ничего не будем в этом направлении делать.

Кстати, у нас открыта инициатива на сайте www.roi.ru по поводу реестра педофилов. Мы считаем, что это для нашего общества жизненно необходимо.

После гибели Лизы возникла общественная дискуссия о необходимости смертной казни или химической кастрации для таких преступников, как Туватин. На приговоре, где ему назначили пожизненное заключение, вы сказали, что удовлетворены решением суда. Накануне Туватиным подано заявление о пересмотре этого приговора. Не изменили свое мнение? Вы лично согласны с предложением вернуть смертную казнь?

- Я полностью согласна с приговором. Более жесткие меры, о которых говорите, они еще больше обозлят таких как он. Практика показывает, что насильники выходят на свободу, пусть и через 13 лет, а если к нему применили кастрацию, он окажется еще более обозленным. Что он будет делать, когда выйдет? Ведь из головы у него не вытравишь его повадок, я не верю в исправление таких личностей. Считаю, что любое преступление в отношении половой неприкосновенности детей должно караться изначально пожизненным заключением. Чтобы не было рецидивов и следующих жертв.

Со смертной казнью я не согласна, возможно, это слишком легкая мера наказания. Надеюсь на то, что условия содержания таких преступников в наших тюрьмах особого режима достойны их дел. Так что смертную казнь здесь я не приветствую.

Кстати:

В Нижнем Новгороде 2 ноября в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции состоится рассмотрение жалобы, которую Михаил Туватин подал на пожизненный приговор.

При этом, среди слухов, которые распространяли год назад в соцсетях и которые отказались комментировать в УФСИН, была информация о том, что «по ту сторону решетки» Туватину заочно «вынесен» смертный приговор.

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