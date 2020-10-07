Приговор Михаилу Туватину пересмотрят 2 ноября

Михаил Туватин на допросе

Стало известно, когда назначено судебное заседание по делу Михаила Туватина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, слушание должно состояться 2 ноября 2020 года в 10 часов утра по московскому времени.

Напомним, решением Саратовского областного суда Михаила Туватина приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении девятилетней Лизы Киселевой. Однако защита обжаловала приговор.

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