Приговор Михаилу Туватину пересмотрят 2 ноября

Михаил Туватин на допросе
Стало известно, когда назначено судебное заседание по делу Михаила Туватина.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, слушание должно состояться 2 ноября 2020 года в 10 часов утра по московскому времени.
Напомним, решением Саратовского областного суда Михаила Туватина приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении девятилетней Лизы Киселевой. Однако защита обжаловала приговор.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.