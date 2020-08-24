Вынесен приговор убийце девятилетней Лизы Киселевой в Саратове

Михаил Туватин получил пожизненный срок в колонии особого режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском областном суде сегодня, 24 августа, вынесен приговор Михаилу Туватину. Мужчину признали виновным в убийстве Лизы Киселевой, девятилетней девочки.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, поэтому о приговоре «КП-Саратов» рассказала адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы семьи девочки. Михаил Туватин получил пожизненное лишения свободы, как и ходатайствовала сторона обвинения.

Александра Бакшеева, адвокат обвинения Фото: Александр Уриевский

Напомним, преступление, всколыхнувшее весь Саратов и не только, произошло в октябре прошлого года. Девятилетняя девочка пропала 9 октября по пути в школу. К вечеру на поиски ребенка вышли сотни добровольцев, некоторые приезжали из других районов и даже соседних областей. Тело было найдено в ночь на 11 октября – в одном из гаражей, мимо которых пролегал путь Лизы. Задержанный по подозрению Туватин показал, где спрятал труп.

После этого мама девочки Елена Киселева и ряд жителей Саратова потребовали от властей снести злосчастные гаражи. Позже граждане сформировали инициативную группу по обследованию дорог к другим школам города. Как выяснилось, слишком много детей каждый день вынуждены идти через похожие гаражные массивы, заброшенные здания, по неосвещенным пустырям или разваливающимся лестницам.

Сперва Михаила Туватина обвиняли только в убийстве, однако через несколько месяцев в деле добавилась новая статья. По версии следствия, перед тем, как задушить Лизу, он сексуально над ней надругался. Мужчина менял показания – то признавался, то отказывался. Тем не менее, первое судебное заседание состоялось 6 августа, а уже 24 августа был вынесен приговор. Судья Саратовского областного суда Светлана Гоголева отправила Туватина на пожизненное заключение в колонию особого режима.

В Саратовском областном суде вынесен приговор убийце ребенка Фото: Александр Уриевский

Ранее адвокат Александра Бакшеева в комментарии «КП-Саратов» отметила скорость, с которой продвигается рассмотрение дела. Она сказала, что процесс идет динамично, поэтому, скорее всего, потребуется лишь несколько заседаний.

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