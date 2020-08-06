«Будем просить пожизненное»: Адвокат по делу об убийстве Лизы Киселевой рассказала о начале процесса [фото] [видео]

Адвокат Александра Бакшеева поделилась впечатлениями о подсудимом Михаиле Туватине
Фото: Александр Уриевский
В Саратовском областном суде сегодня, 6 августа, в закрытом режиме состоялось заседание по делу об убийстве девятилетней Лизы Киселевой. 36-летнего Михаила Туватина обвиняют по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».
Заседание суда проходит в закрытом режиме
Фото: Александр Уриевский
Интересы семьи девочки представляет адвокат Александра Бакшеева, которая также участвует в процессе по делу профессора Соколова в Санкт-Петербурге.
Юрист рассказала, что сегодня на заседание суда представители семьи не явились «из-за тяжелого психического состояния». Михаил Туватин признал вину по всем статьям, которые ему вменяют.
- Но это на сегодня. Я не удивлюсь, если он поменяет показания в процессе, — рассказала адвокат.
Елена Киселева, мать убитой девятилетней Лизы
Фото: Ольга Симонова
Напомним, сразу после задержания Туватин также признался (тогда в деле фигурировало только убийство), однако позже отказался от показаний.
По наблюдению Александры Бакшеевой, подсудимый во время заседания вел себя достаточно спокойно, даже апатично.
- Вопросов не задавал никаких, но вместе с тем очень внимательно наблюдал за прокурором, рассматривал свидетелей, следил за тем, как они оформляют подписки, иногда зевал. Ничего такого агрессивного с его стороны не было. Он был на удивление очень спокоен. Я бы даже сказала — апатичен. Иногда выглядел, как человек с какими-то стеклянными глазами, иногда смотрел куда-то в пустоту. И не выглядел человеком, который очень активно хочет отстаивать свою позицию, — поделилась она впечатлениями.
Михаил Туватин. Фото соцсетей
Также она считает, что процесс движется достаточно быстро. Уже заслушаны показания нескольких свидетелей. По мнению Александры Бакшеевой, если и дальше сохранится такая динамика, то понадобится пять-шесть заседаний для завершения дела.
Что касается возможного приговора, то адвокат считает, что такой человек должен быть изолирован от общества навсегда.
- Категорически будем настаивать, чтобы суд вынес приговор о пожизненном лишении свободы, — сказала она.
Кроме того, Александра Бакшеева удивлена тому, что находятся люди, которые при, казалось бы, всей очевидности дела начали обвинять мать погибшей девочки, Елену Киселеву, в том, что она неправильно следила за дочерью. Было даже подано заявление в полицию о проверки действий Елены Киселевой. Однако никаких нарушений с ее стороны найдено не было. Негативные комментарии и ложная информация до сих пор появляются, однако, по словам адвоката, их отслеживают.
Напомним, трагедия произошла 9 октября прошлого года. Девятилетняя Лиза Киселева пропала по дороге в школу, на поиски девочки вышли сотни добровольцев, но тело удалось найти лишь после того, как об этом рассказал Михаил Туватин. Он заявил, что спрятал его в одном из гаражей. Тогда мужчина сообщил, что задушил девочку, но позже следствие предъявило ему обвинение также в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к ребенку.
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