Михаил Туватин не согласен с пожизненным приговором

Адвокат Александра Бакшеева и мама убитой девочки Елена Киселева Фото: Александр Уриевский

Михаил Туватин может обжаловать приговор.

Об этом «КП-Саратов» сообщила адвокат стороны обвинения Александра Бакшеева.

По ее словам, мужчина не признал себя виновным по статье 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Он не согласен с приговором суда по пожизненном сроке.

- Полагаем, что будет обжалование в кассационном порядке. Поэтому ждем апелляционную жалобу и будем приносить возражения, – сказала Александра Бакшеева.

Напомним, Михаила Туватина признали виновным в убийстве ребенка в октябре 20019 года и сексуальном надругательстве над ней. Пожизненный срок он должен провести в колонии особого режима, но приговор еще не вступил в законную силу.

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