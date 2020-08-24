Михаил Туватин не согласен с пожизненным приговором

Адвокат Александра Бакшеева и мама убитой девочки Елена Киселева
Фото: Александр Уриевский
Михаил Туватин может обжаловать приговор.
Об этом «КП-Саратов» сообщила адвокат стороны обвинения Александра Бакшеева.
По ее словам, мужчина не признал себя виновным по статье 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Он не согласен с приговором суда по пожизненном сроке.
- Полагаем, что будет обжалование в кассационном порядке. Поэтому ждем апелляционную жалобу и будем приносить возражения, – сказала Александра Бакшеева.
Напомним, Михаила Туватина признали виновным в убийстве ребенка в октябре 20019 года и сексуальном надругательстве над ней. Пожизненный срок он должен провести в колонии особого режима, но приговор еще не вступил в законную силу.
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