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На месте убийства Лизы Киселевой в Саратове снесут еще десять гаражей

Ранее была ликвидирована 81 самовольная постройка
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На месте убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове снесут еще десять гаражей.

- Распоряжение о сносе самовольных построек вблизи дома №20 по улице Высокая подписал председатель комитета по управлению имуществом Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Гаражи снесут через два месяца.

В администрации Саратова отмечают, что владельцы гаражей могут обратиться с вопросами по телефону: 49-31-26.

Напомним, ранее на Высокой уже снесли 81 гараж — сначала 47, потом 34.

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