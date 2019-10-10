Весь Саратов вышел на поиски 9-летней Елизаветы Киселёвой

В Саратове, в школе №24 на улице Жуковского, 18, работает штаб поискового отряда «Лиза Алерт» для розысков пропавшей Елизаветы Киселевой.

Напомним, Елизавета пропала вчера утром, 9 октября. Она вышла из дома в 07:30 утра и пошла в школу, но до нее не дошла. В учебном заведении ее не видели. Родители также не знают где она.

Отряд "Лиза Алерт" направляет поисковые группыФото: Ольга Симонова

На поиски ребенка вышла сотня полицейских, следователи полиции и СКР, спасатели и более 1 тыс. добровольцев из числа обычных горожан. Волонтеры оклеивают дома и столбы ориентировками и прочесывают местность, а правоохранители проводят розыскные мероприятия и опросы с целью найти девочку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737109" frameborder="0"></iframe> На поиски пропавшей девочки в Саратове люди приходят с собаками.

К заднему входу в школу №24 во дворе собрались около полутора тысяч человек, ещё сотни находятся в самом здании, где проходит координация поисковых групп.

Тысячи людей пришли под дождем к школе №24Фото: Ольга Симонова

Там им выдают задания координаторы отряда: выехать в одно место или другое, расклеить объявления, проверить пустыри и гаражи. Многие водители приезжают на своих авто чтобы забрать с собой людей для поисков.

Сотни волонтеров уже заполнили поисковые листыФото: Ольга Симонова

В саму школу сейчас попасть нереально, стоять надо около часа.

Сейчас задания выдают на улице, выкрикивают и спрашивают: Кто в Заводской поедет? И множество людей поднимают руки. Так по каждому квадрату поисков.

Люди стоят в очередь на регистрацию больше часаФото: Ольга Симонова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737110" frameborder="0"></iframe> Тысячи людей в Саратове отозвались на просьбу о помощи в розыске пропавшей девочки.

Организаторы от «Лизы Алерт» просят пока не подъезжать новых добровольцев, поскольку не успевают выдавать задания уже прибывшим, школа переполнена.

В Саратове сегодня весь день специалисты областной службы спасения вскрывали гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву. Мероприятия проходят между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом — как раз по пути, где ребенок мог идти в школу.

Это проходит без согласования с владельцами, при участии правоохранительных и надзорных органов. Елизавета Киселева важнее замков.

В течение дня и вечера появлялись фейковые сообщения в соцсетях о найденном ребенке. Таких авторов безжалостно изобличают и банят. К сожалению, некоторые СМИ ведутся на провокации.

Поиски, по заявлению организаторов, будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет найден.

Поиск Елизаветы продолжаетсяФото: Ольга Симонова

Елизавета Киселева

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