Весь Саратов вышел на поиски 9-летней Елизаветы Киселёвой
В Саратове, в школе №24 на улице Жуковского, 18, работает штаб поискового отряда «Лиза Алерт» для розысков пропавшей Елизаветы Киселевой.
Напомним, Елизавета пропала вчера утром, 9 октября. Она вышла из дома в 07:30 утра и пошла в школу, но до нее не дошла. В учебном заведении ее не видели. Родители также не знают где она.
Отряд "Лиза Алерт" направляет поисковые группыФото: Ольга Симонова
На поиски ребенка вышла сотня полицейских, следователи полиции и СКР, спасатели и более 1 тыс. добровольцев из числа обычных горожан. Волонтеры оклеивают дома и столбы ориентировками и прочесывают местность, а правоохранители проводят розыскные мероприятия и опросы с целью найти девочку.
На поиски пропавшей девочки в Саратове люди приходят с собаками.
К заднему входу в школу №24 во дворе собрались около полутора тысяч человек, ещё сотни находятся в самом здании, где проходит координация поисковых групп.
Тысячи людей пришли под дождем к школе №24Фото: Ольга Симонова
Там им выдают задания координаторы отряда: выехать в одно место или другое, расклеить объявления, проверить пустыри и гаражи. Многие водители приезжают на своих авто чтобы забрать с собой людей для поисков.
Сотни волонтеров уже заполнили поисковые листыФото: Ольга Симонова
В саму школу сейчас попасть нереально, стоять надо около часа.
Сейчас задания выдают на улице, выкрикивают и спрашивают: Кто в Заводской поедет? И множество людей поднимают руки. Так по каждому квадрату поисков.
Люди стоят в очередь на регистрацию больше часаФото: Ольга Симонова
Тысячи людей в Саратове отозвались на просьбу о помощи в розыске пропавшей девочки.
Организаторы от «Лизы Алерт» просят пока не подъезжать новых добровольцев, поскольку не успевают выдавать задания уже прибывшим, школа переполнена.
В Саратове сегодня весь день специалисты областной службы спасения вскрывали гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву. Мероприятия проходят между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом — как раз по пути, где ребенок мог идти в школу.
Это проходит без согласования с владельцами, при участии правоохранительных и надзорных органов. Елизавета Киселева важнее замков.
В течение дня и вечера появлялись фейковые сообщения в соцсетях о найденном ребенке. Таких авторов безжалостно изобличают и банят. К сожалению, некоторые СМИ ведутся на провокации.
Поиски, по заявлению организаторов, будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет найден.
Поиск Елизаветы продолжаетсяФото: Ольга Симонова
Елизавета Киселева
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ИСТОЧНИК KP.RU