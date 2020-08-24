Убийцу Лизы Киселевой приговорили к пожизненному заключению

Михаил Туватин на первом допросе
В Саратове 24 августа вынесен приговор Михаилу Туватину за убийство 9-летней Лизы Киселевой.
Судья областного суда Светлана Гоголева в закрытом режиме огласила решение — пожизненное заключение. Об этом «КП-Саратов» сообщила адвокат семьи погибшей девочки Александра Бакшеева.
Напомним, Туватин обвинялся в убийстве, сопряженном с секс-насилием. По совокупности обвинений прокуратура просила пожизненный срок, это поддержала адвокат семьи убитой девочки Александра Бакшеева.
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