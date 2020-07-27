Первое заседание суда по убийству Лизы Киселевой пройдет 6 августа
Михаилу Туватину, обвиняемому в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове, сегодня, 27 июля, продлили срок ареста до 15 января 2021 года.
Как сообщила «КП-Саратов» адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева первое заседание по делу об убийстве девочки пройдет 6 августа в Саратове. Оно состоится в закрытом режиме.
- Назначено заседание первоначально на 3 августа, но в этот день состоится перенос — я не могу быть в этот день в Саратове, поскольку в Санкт-Петербурге уже назначено заседание по процессу об убийстве профессором Соколовым своей аспирантки. Я представляю интересы родственников погибшей Анастасии Ещенко, и должна в этот день быть там, — сообщила адвокат.
Адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева. Фото из Instagram
Напомним, 35-летнего Михаила Туватина обвиняют в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
По версии следствия, мужчина надругался над Лизой в гаражах по улице Высокая, а затем задушил — сначала руками, а затем металлическим проводом. Труп злоумышленник спрятал в соседнем заброшенном гараже. Преступление произошло утром 9 октября 2019 года.
В тот же день начались поиски ребенка, тогда еще тысячи людей: волонтеры, спасатели, полицейские надеялись, что она жива.
Убитая Лиза Киселева
Однако этому не суждено было случиться. Тело обнаружили 11 октября. После этого саратовцы устроили беспорядки. Они пришли к гаражному массиву с требованиями казнить убийцу Лизы Киселевой. Также толпа направилась к полиции на Московской улице.
Михаилу Туватину грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного.
Михаил Туватин рассказал, как убивал ребенка. Кадр из видео следственного эксперимента
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ИСТОЧНИК KP.RU
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