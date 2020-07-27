2020-07-27T12:30:27+03:00
Происшествия

Первое заседание суда по убийству Лизы Киселевой пройдет 6 августа

Михаилу Туватину продлили арест до следующего года
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
Поделиться:
Михаилу Туватину грозит до пожизненного лишения свободы. Фото из соцсетейМихаилу Туватину грозит до пожизненного лишения свободы. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

Михаилу Туватину, обвиняемому в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове, сегодня, 27 июля, продлили срок ареста до 15 января 2021 года.

Как сообщила «КП-Саратов» адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева первое заседание по делу об убийстве девочки пройдет 6 августа в Саратове. Оно состоится в закрытом режиме.

- Назначено заседание первоначально на 3 августа, но в этот день состоится перенос — я не могу быть в этот день в Саратове, поскольку в Санкт-Петербурге уже назначено заседание по процессу об убийстве профессором Соколовым своей аспирантки. Я представляю интересы родственников погибшей Анастасии Ещенко, и должна в этот день быть там, — сообщила адвокат.

Адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева. Фото из Instagram

Адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева. Фото из Instagram

Напомним, 35-летнего Михаила Туватина обвиняют в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

По версии следствия, мужчина надругался над Лизой в гаражах по улице Высокая, а затем задушил — сначала руками, а затем металлическим проводом. Труп злоумышленник спрятал в соседнем заброшенном гараже. Преступление произошло утром 9 октября 2019 года.

В тот же день начались поиски ребенка, тогда еще тысячи людей: волонтеры, спасатели, полицейские надеялись, что она жива.

Убитая Лиза Киселева

Убитая Лиза Киселева

Однако этому не суждено было случиться. Тело обнаружили 11 октября. После этого саратовцы устроили беспорядки. Они пришли к гаражному массиву с требованиями казнить убийцу Лизы Киселевой. Также толпа направилась к полиции на Московской улице.

Михаилу Туватину грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

Михаил Туватин рассказал, как убивал ребенка. Кадр из видео следственного эксперимента

Михаил Туватин рассказал, как убивал ребенка. Кадр из видео следственного эксперимента

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство Лизы Киселевой в Саратове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж, два квартиранта и блокадница: Сколько человек на самом деле убила старуха-потрошительница из Купчино
Ко Дню следствия «Комсомолка» рассказывает, как сотрудники СК распутывали загадочный дневник «бабы Яги», в каких убийствах она признавалась и как удалось доказать ее вину
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
Наш обозреватель Ульяна Скойбеда изучила уголовное дело, слушавшееся в военном суде Архангельска в закрытом режиме, и убедилась: оно - о любви. Извращенной, дочерней и материнской
Новости 24
В Саратове могут вернуть ограничения из-за коронавируса: Опасения есть
Полиция задержала наркомана-маугли за прыжки по машинам в Саратове
Подвиг саратовских юнг северного флота может быть увековечен памятной датой
В Саратовской области коронавирусом чаще заражаются женщины
В центре Саратова Skoda сбила женщину
Почти 300 млн рублей получит Саратовская область на развитие сетей газовых заправок
Скончалась декан факультета иностранных языков СГУ Раиса Назарова
Врезавшемуся в столб водителю автобуса в Саратове вынесли приговор
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Ленинском районе Саратова до пяти вечера не будет воды
Двое неудавшихся закладчиков из Энгельса получили срок
Горящий дом в Сабуровке тушили 13 пожарных
Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия
В Балаково два человека пострадали в ДТП рейсового автобуса с легковушкой
Несчастливая аптека в Саратове: поджог и таран автомобилем
Прокурор города Сергей Ломакин предложил лишать лицензии управляющие компании-должники
Собачницу из Саратова отправили в СИЗО за укус полицейского
Проекты Поволжского института управления РАНХиГС вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
Под Саратовом полыхали сразу девять сараев
Пенсионер на Daewoo Nexia госпитализирован после столкновения с Renault под Саратовом
В голубятне на пожаре в Саратове погиб мужчина
В центре Саратова машина без водителя наехала на пенсионера в аптеке
В Саратовской области появился второй выпускник, набравший 200 баллов на ЕГЭ
Более 200 пешеходов попали под колеса в Саратове с начала года
Под Энгельсом полыхал магазин «Горячий хлеб»
В поселке под Саратовом найдено тело женщины с пробитым сердцем