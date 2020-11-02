Топ странных новостей в Саратовской области на неделе 26 октября – 1 ноября 2020 года

Ольга Галкина поработала пиарщиком в Саратове, а потом "доросла" до Дональда Трампа

Прошагали походкой больного человека очередные семь дней. Жить веселее не стали из-за пандемии, но приблизились к здоровым будням, ведь когда-нибудь коронавирус загнется. «КП-Саратов» представляет подборку новостей, которые удивляли, пугали, радовали.

Всю прошедшую неделю по нервам била информация о нехватке лекарств в аптеках, очередях и людской панике. Народ скупал все – противовирусные препараты, антибиотики – и были готовы удавить друг друга. Саратовцы словно пытались заранее отравить свой организм и сделать из него недоступный для ковида бастион. Скупали по 50–60 доз «Цефтриаксона» - антибиотика общего назначения. Не спасает он от коронавируса, а как профилактическое средство даже опасное. Ну если только впрок, но ведь у лекарства есть срок годности.

Саратовский минздрав не отмалчивался на тему пилюльной лихорадки. Министр Олег Костин даже выступил с заявлением и предложил создать в Саратове и районах области сеть муниципальных аптек.

- Несмотря на все ведомственные преграды, мы должны взять эту функцию на себя. Мы имеем такую возможность и должны сделать это в ближайшее время, - видео его заявления опубликовал Минздрав.

- Требую, чтобы во всех ФАПах и аптечных пунктах имелись лекарственные средства, которые применяются, в том числе, при лечении коронавируса, по минимальным ценам для жителей Саратовской области, — заявил министр, который сам еще не вышел из ковидного карантина.

В ведомстве заодно опровергли информацию о второй волне коронавируса и сообщили об открытии дополнительного кол-центра в том числе и для борьбы с паникой у населения, ведь кто не проинформирован, тот напуган. Можно, кстати, поставить вопрос о завозе партии успокоительных лекарств или легких антидепрессантов для населения, - чтобы люди отказались от мысли о скорой гибели. Ну это так – фантазия.

Апофеозом лекарственно – ковидной истерии на минувшей неделе стала информация о том, что в машине «скорой помощи» перевозят линолеум. Кто-то увидел, что в тачку складывают рулоны напольного покрытия и рассказал об этом всему свету через соцсети. Тут же народ подхватил тему и поведал, что не раз ловили медиков на использовании спецмашины на в хозяйственных нуждах. Но саратовский минздрав отсек все домыслы, сообщив, что нет на станции скорой помощи автомобиля с таким государственным номером.

- Это может быть списанная машина, отработавшая свой ресурс, переданная для хозяйственно-бытовых нужд в какое-либо учреждение. Кроме того, мы не исключаем того факта, что машина может принадлежать и частному лечебному учреждению, — уточнили в ведомстве.

Остается только удивляться, как в этой ситуации не побили водителя. Народ сейчас живо реагирует на все, что касается личного здоровья: мы тут, значит помираем, а вы линолеум возите. Но все обошлось, хотя осадочек остался. А машину стоило бы перекрасить. Впрочем, возможно? камуфляж грузчикам необходим, чтобы пропускали в заторах.

Тема коронавируса уже сама стала вирусом: тошнит, а порции информации об этом все же охота ежедневно получать. Но все же есть и другие радости. Например, забугорный праздник Хеллоуин. Саратовцы в этом году активно скупали карнавальные костюмы. Спрос вырос аж на 80%. Естественно, тренд сезона – коронавирус. Можно купить как двухметровый вариант за 20 тыс. рублей, так и надувной в виде зеленого микроба за 2,5 тыс. рублей. Непобедим народ, который умет пировать во время чумы, хотя кто-то и скажет ворчливо - идиоты.

Саратовцы вообще нескучные люди. На прошлой неделе стало известно, что они пытались отменить призыв в армию, предложив проголосовать за это на референдуме. Местный избирком рассмотрел инициативу и нашел нарушения: в частности, двое из подписавшихся были зарегистрированы в других регионах — Сургуте и Екатеринбурге. На этом основании в проведении референдума было отказано. Это не все.

Бывшая чиновница из Саратова засветилась на страницах авторитетного американского издания Wall Street Journal. Некая Ольга Галкина выдала информацию о сговоре президента США Дональда Трампа с российскими властями. Вот это размах, Чапман завидует. Но как выдала - читай - придумала. А начинала Ольга Галкина с пресс-службы губернатора Ипатова в 2005-2006 году, в том числе руководителем, а затем работала в мэрии Саратова замом по общественным отношениям и СМИ. Бывшие коллеги говорят, что запомнилась она частыми исчезновениями с работы, когда даже руководство не могло до нее дозвониться. Многие считали, что это связано со склонностью к употреблению алкоголя.

На прошлой неделе депутаты приняли закон, который запрещает продавать зажигалки подросткам и детям. Штраф за нарушение от 5 до 50 тысяч рублей. Инициатива призвана противостоять сниффингу – виду токсикомании. Закон нужный и даже кому-то спасет жизнь, так как само увлечение опасное и двое подростков уже умерли. Не напомните, какую проблему у нас удалось решить подобными запретами?

Ежедневно полицейская сводка приносит нам информацию о наших земляках, которые становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников, которые придумывают все новые способы облапошить доверчивых саратовцев. Однако, оказывается, вполне еще работают старые, казалось бы уже забытые методы обмана. 59-летняя жительница Ершова в течение недели проходила дистанционные «занятия» с экстрасенсами. За это время успела перевести им почти 800 тысяч рублей. И только потом пошла жаловаться в полицию. Неясно только одно – женщина получила в прямом смысле ценные знания о мошенниках и больше не попадется на их удочку, или просто эти экстрасенсы оказались негодными, и она поищет других, при случае?

И напоследок котиков вам в ленту: самыми редкими именами для новорожденных в октябре стали Маркус, Лукерья, Спартак, Зоя и Серафим. Говорят, что люди с необычными именами, чаще добиваются успехов. А если всех младенцев в Саратовской области долгое время будут называть как-нибудь необычно, это поможет региону стать лучшим в стране? Наверное. Оптимизма вам на ближайшие семь дней.

(За неделю в Саратовской области родились Зоя, Маркус и Спартак)