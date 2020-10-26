Саратовцы скупают костюмы к Хэллоуину

На Авито можно купить костюм коронавируса

В Саратове жители активно готовятся отпраздновать Хэллоуин.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании «Авито», горожане скупают карнавальные костюмы.

По сравнению с октябрем прошлого года, спрос на товары для «самого страшного праздника» вырос на 80% в регионе и на 18% по России.

Причем наблюдаются актуальные тенденции, например, появление в продаже костюма коронавируса. Можно купить как двухметровый вариант за 20 тыс. рублей, так и надувной зеленый микроб за 2,5 тыс. рублей.

В то же время наблюдается падение спроса на организацию массовых праздников на 18%, но вырос — на украшения для интерьера, что свидетельствует о желании россиян остаться дома.

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