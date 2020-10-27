В Саратовской области жители предложили провести референдум за отмену службы в армии

Саратовцы захотели отменить службу в армии

Жители Саратовской области пытались отменить призыв в армию.

Об этом шла речь на очередном заседании в избирательной комиссии области. Туда поступило обращение от инициативной группы граждан с предложением провести референдум по этому вопросу.

Члены ИКСО рассмотрели обращение и нашли нарушения, в частности, что двое из подписавшихся зарегистрированы в других регионах — Сургуте и Екатеринбурге. На этом основании в проведении референдума было отказано.

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